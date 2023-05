Ledecká podepsala lyžařskou reprezentační smlouvu

Praha - Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká podepsala reprezentační smlouvu i se svazovým úsekem alpského lyžování. Řekla to deníkům Právo a Sport. Skončilo tak téměř roční vyjednávání, které se táhlo od loňského června. Snowboardingovou reprezentační smlouvu na následující olympijský cyklus, tedy do konce sezony 2025/26, obě strany uzavřely začátkem března. To bylo těsně před jejím návratem do Světového poháru ve snowboardingu, ve kterém absolvovala poslední dva závody.

Prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček už začátkem dubna řekl, že zástupci Ledecké odsouhlasili podmínky smlouvy pro alpské lyžování. Ta se od té snowboardingové lišila v příloze, ve které se jedná o umístění log na kombinéze. Právě tyto detaily se na konci řešily. Ledecká nyní potvrdila, že je hotovo. "Je podepsáno. Já už jsem teda smlouvu podepsala dokonce třikrát! Dvakrát to buď úsek alpských disciplín, nebo vedení svazu smetlo ze stolu. Na třetí pokus se to povedlo," řekla.

Je ráda, že má tuto záležitost za sebou. "Bylo to jak mexická telenovela. Mnohokrát se všechno dojednalo, s ohromnými kompromisy na obou stranách odsouhlasilo, ale pak to zase bylo jinak. Můj tým už se od ledna soustředil pouze na snowboardovou smlouvu a doufal, že aspoň s úsekem snowboardingu bude jednání průchodnější. Do té doby smlouvu řešili moji právníci, kteří naprosto pohořeli," vyprávěla. Právníkům podle ní chyběla znalost fungování sportovních svazů.

Ledecká přiznala, že na začátku minulého léta dostala několik nabídek, aby reprezentovala ve sjezdovém lyžování a na snowboardu jiné státy. "Ale řekla jsem si, že to nevzdám. Naopak, že se budu snažit prošlapat chodníček dalším českým profesionálním sportovcům, lyžařům a snowboardistům. Navíc cítím ohromnou povinnost vůči českým partnerům, kteří mi pomáhají financovat můj tým a moji sportovní kariéru," řekla.

V létě si pak po pádu na elektrickém skateboardu zlomila klíční kost, musela dvakrát na operaci a přišla téměř o celou sezonu. Na lyžích vůbec nezávodila, jezdit na nich začala až v březnu. "Budu lyžovat jako každý rok, dokud bude v Evropě sníh, to znamená někdy do půlky června… Teď si právě užívám trénink v Livignu," přiblížila.

Na facebooku pak sdílela video, kde poprvé po dlouhé době jede mezi brankami superobřího slalomu, v němž před pět lety šokovala triumfem na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu. "To bude dobrý," radovala se, když tréninkovou pasáž projela.