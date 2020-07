Ledecká počtvrté ovládla anketu Král bílé stopy

Praha - Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká po roční pauze opět získala cenu Král bílé stopy. Anketu Svazu lyžařů ČR ovládla počtvrté. Dvojnásobná olympijská šampionka jasně předčila snowboardcrossařku Evu Samkovou, jež po loňském vítězství skončila druhá. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru Ledecká nepřevzala korunu při tradičním galavečeru, ale v televizním dokumentu.

Ledecká v uplynulé sezoně poprvé ovládla závod Světového poháru v alpském lyžování, když vyhrála sjezd v Lake Louise. Na stupně vítězů pak vystoupila ještě dvakrát - jednou ve sjezdu a jednou v kombinaci. Celkově byla v SP druhá ve sjezdu a třetí v kombinaci. Na snowboardu tentokrát odjela jen dva závody, v nichž obsadila první a druhou příčku.

Tyto výsledky jí zajistily suverénní vítězství v hlavní kategorii. Od odborné poroty dostala 41 hlasů, zatímco druhá Samková jich obdržela šest. Třetí příčku obsadila s jedním hlasem běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová.

"Z vítězství v anketě mám ohromnou radost. Celá ta uplynulá sezona se povedla. Je to zásluha celého mého týmu, který odvedl fantastickou práci. To sice říkám vždycky, ale prostě je to tak," uvedla dvojnásobná Ledecká v tiskové zprávě.

V 25 letech se o krok přiblížila rekordmance ankety Kateřině Neumannové, která byla korunována Královnou bílé stopy sedmkrát. "Katka je fantastická sportovkyně, všechny ty koruny si zasloužila a tvrdě pro ně makala. Jsem soutěživý typ, takže se samozřejmě titulů v Králi bílé stopy budu za svou kariéru snažit posbírat co možná nejvíc. Ale klobouk dolů před Katkou. Sedm korun, to teda budu mít co dělat," poznamenala Ledecká s úsměvem.

Vedle celkového triumfu vyhrála také hodnocení v alpském lyžování. Její lyžařský kouč Tomáš Bank se stal nejlepším trenérem roku. Ve snowboardingu triumfovala Samková, mezi běžci na lyžích díky průlomové sezoně Razýmová. Nejlepším skokanem na lyžích je Roman Koudelka a sdruženářem Tomáš Portyk.

Mezi akrobatickými lyžaři vyhrála skikrosařka Nikol Kučerová, v kategorii travních lyžařů Martin Barták. Juniorskou kategorii ovládl Matěj Švancer, který vyhrál na mládežnické olympiádě závod v lyžařském Big Airu.

Do Síně slávy českého lyžování byl in memoriam uveden první československý medailista ze zimních olympijských her Rudolf Burkert. Ve Svatém Mořici v roce 1928 vybojoval bronz ve skoku na lyžích, rok předtím se stal sdruženářským mistrem světa.

Anketa Král bílé stopy 2020:

Celkové pořadí: 1. Ester Ledecká (sjezdové lyžování a snowboarding) 41 bodů, 2. Eva Samková (snowboarding) 6, Kateřina Razýmová (běh na lyžích) 1.

Trenér roku: Tomáš Bank (Ledecká - sjezdové lyžování).

Junior roku: Matěj Švancer (akrobatické lyžování).

Akrobatické lyžování: Nikol Kučerová (skikros).

Alpské disciplíny: Ester Ledecká.

Běh na lyžích: Kateřina Razýmová.

Severská kombinace: Tomáš Portyk.

Skok na lyžích: Roman Koudelka.

Snowboarding: Eva Samková.

Travní lyžování: Martin Barták.

Síň slávy: Rudolf Burkert - in memoriam.