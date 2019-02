Aare (Švédsko) - Ester Ledecká v prvním tréninku sjezdu na lyžařském mistrovství světa v Aare skončila po pádu v ochranných sítích. Rychle ale vstala a hned mávala do kamery, aby ujistila matku, že je v pořádku.

"Kecla jsem si prostě na zadek," komentovala Ledecká v cílovém prostoru pád po skoku do nejstrmější pasáže trati. Chvilku po něm klouzala po boku, pak i po břiše, až se zastavila v oranžových sítích. "Naštěstí tam bylo dost manévrovacího prostoru. Snažila jsem se brzdit před sítí, což se úplně nepovedlo, ale když jsem k ní přijela, měla jsem malou rychlost a náraz byl minimální," líčila třiadvacetiletá Ledecká.

Hned vstala a mávala, aby bylo v kamerách vidět, že je v pořádku. "To bylo kvůli mamce, aby v cíli věděla, že jsem v pořádku," řekla Ledecká, která mívá problémy se zády. Loni právě v Aare nedokončila při finále Světového poháru super-G a ztěžka došla k autu. "Jsem v pohodě, nic mě nebolí," ujišťovala tentokrát.

Olympijská vítězka superobřího slalomu z loňských her se snaží nejezdit riskantně, aby se vyhnula velkému karambolu. "Neměla jsem zatím velký pád, ani se na žádný nechystám," řekla a tvrzení hned zaklepala pro štěstí. V sítích se ocitla ale i předloni po super-G v kanadském Lake Louise a tehdy byla situace horší. "Tam jsem se do ní vyloženě zamotala a bylo horší se vyprostit."

Z mrazivého počasí spěchala po tréninku do tepla. Zahřát se, ale především zjistit u videa s trenéry Tomášem a Ondřejem Bankovými, proč spadla. "Abych to napravila. Předpokládám, že jsem udělala malej pohyb. Nebo žádnej. Nebo jsem přilítla ze špatný strany. Těžko se to analyzuje, rozebereme to," předpokládala.

"Nechcete mě trápit, ale trápíte mě," naoko se zlobila Ledecká při zmínce, že se v USA jede souběžně konané mistrovství světa ve snowboardingu, na kterém mohla obhajovat zlato a stříbro. Zatímco se ona na severu Evropy oklepávala po pádu, americké Park City se pomalu probouzelo do dne.

Ledecká se dlouho rozmýšlela, jak oba šampionáty zkombinovat, nakonec ale musela udělat rozhodnutí a zvolila lyže. "Stojím si za tím. Těším se na to, co tady prožiju," řekla před úterním super-G. "Teď už je mi to úplně jedno, protože to stejně neovlivním," dodala olympijská vítězka paralelního obřího slalomu na snowboardu.

Nevyřkla jméno snowboardistky, která se po ní stane novou světovou šampionkou. "Je tam spousta šikovných holek, minimálně top šestnáctka, tam je to tak vyrovnané, že může vyhrát úplně každý. Možná se stane i nějaké překvapení. Já přeju, aby si to holky užily. A já se budu koncentrovat na to, co bude tady," řekla Ledecká.

V Aare je Ledecká se svým týmem od čtvrtka. Na nesoutěžních sjezdovkách stihla několik tréninků. "Jeden nám bohužel zrušili, protože foukalo, ale jinak jsem se tady aklimatizovala, bylo to jedině dobře, že jsme přijeli dřív," podotkla.

Na slalom, který by měla jet v rámci kombinace, ve Švédsku zatím nedošlo. "Tak hodná jsem ještě nebyla," vtipkovala. "Po super-G bude další sjezdový trénink a pak mám slalomovou jízdu slíbenou," řekla směrem k páteční kombinaci.