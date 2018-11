Lake Louise (Kanada) - Překvapivá olympijská vítězka v superobřím slalomu Ester Ledecká zahájila lyžařskou sezonu 21. místem ve sjezdu Světového poháru v Lake Louise. Třiadvacetiletá Češka, která podle trenéra Tomáše Banka před čtrnácti dny podstoupila v Americe operaci zlomené ruky z tréninku snowboardu, zaostala o 2,41 vteřiny za premiérovou vítězkou v SP Rakušankou Nicole Schmidhoferovou.

Druhá skončila první startující Švýcarka Michelle Gisinová, která dlouho vedla, ale úřadující mistryně světa v super-G Schmidhoferová ji porazila o 15 setin. Třetí místo vybojovala Němka Kira Weidleová.

"Myslím, že to vyšlo docela dobře. Samozřejmě jsou tam pořád rezervy, ostatní holky mají spoustu naježděných jízd, ale žádné výmluvy: mám co dohánět. Myslím, že umístění je dobré, budu na tom dál pracovat. Jízdu jsem si užila, bylo to fajn, těším se na sobotu, pak na super-G," řekla Ledecká prostřednictvím marketingové agentury Sport Invest.

"Nejsem z toho samozřejmě moc nadšený, ale umístění odpovídá současné formě Ester. Nemůžeme mít bohužel přehnaná očekávání," řekl Tomáš Bank v České televizi a doplnil informaci o zranění Ledecké: "Forma Ester je hodně ovlivněna jejím stavem. Ester byla před čtrnácti dny na operaci v Americe, zlomila si malou kůstku v ruce a dost to ovlivnilo předzávodní přípravu. V podstatě to jednadvacáté místo není zas tak špatné, protože jsme řešili úplně jiné problémy než lyžování."

Ledecká vyjela na ledovatou tříkilometrovou trať v jedenáctistupňovém mrazu dvanáctá. V první části dosáhla na měřeném úseku rychlosti 129,22 km/h, přičemž soupeřky se dostávaly přes stotřicítku. V technické pasáži chybovala, což se projevilo v plošší části. "Tam přišla o umístění, s kterým bychom byli spokojeni. Ze začátku se pohybovala okolo umístění do patnáctého místa," řekl Tomáš Bank.

Po projetí cílem figurovala Ledecká na deváté pozici. Postupně klesla na 21. místo, stejný čas zajela i Italka Elena Curtoniová. "Podmínky jsou pro holky hodně těžké, protože to je dost ledovaté," řekl Tomáš Bank k trati.

Před rokem si svěřenkyně bratrů Tomáše a Ondřeje Bankových vyjela v Kanadě sedmým místem ve sjezdu nejlepší pohárový výsledek lyžařské kariéry. V sobotu má Ledecká šanci se ve sjezdu zlepšit, v neděli se pojede superobří slalom.

"Řeším techniku jízdy, kde jsem udělala jakou chybu, to teď momentálně ještě nevím. Na video budeme koukat večer s Ondrou (Bankem), řekneme si k tomu něco víc. Snad vymyslíme nějakou dobrou strategii na sobotu," řekla Ledecká.

Ženy - sjezd: 1. Schmidhoferová (Rak.) 1:48,13, 2. Gisinová (Švýc.) -0,15, 3. Weidleová (Něm.) -0,50, 4. Venierová (Rak.) -0,57, 5. Weiratherová (Licht.) -0,59, 6. Štuhecová (Slovin.) -0,94, 7. Scheyerová (Rak.) -0,96, 8. Hählenová (Švýc.) -1,05, 9. Shiffrinová (USA) -1,23, 10. Hütterová (Rak.) -1,43, ...21. Ledecká (ČR) -2,41.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 39 závodů):

1. Shiffrinová 339, 2. Vlhová (SR) 196, 3. Brignoneová (It.) 186, 4. Gisinová 173, 5. Holdenerová (Švýc.) 161, 6. Worleyová (Fr.) 145, ...55. Capová (ČR) 13, 62. Ledecká 10.