Praha - Ester Ledecká navzdory strmému vzrůstu popularity po úspěchu na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu zůstává ve své bublině. Drtivou většinu času tráví se svými týmy na snowboardu a na lyžích. Ve noci ze středy na čtvrtek dorazila domů z Val Gardeny a hned po Štědrém dni vyrazí zase za tréninkem. Mezitím si dnes užije princeznovský večer při slavnostním vyhlášení ankety Sportovec roku 2018.

Když Ledecká v Koreji šokovala olympijským zlatem v superobřím slalomu na lyžích a pak potvrdila roli favoritky v paralelním obřím slalomu na snowboardu, stala se celebritou. Příliš to ale nevnímá. "Pořád jsem v té stejné ponorce jako celý rok a úplně to nevnímám. Samozřejmě venku z té ponorky, z té bubliny, se toho změnilo strašně moc, ale furt si nakonec jedu to svoje," vykládala dnes v Praze novinářům.

Když se ale objeví v ulicích českých měst, tak ji lidé poznávají. "Stane se, že mě zastaví. Většinou je to strašně pozitivní a říkají mi, že mi fandí. A někdy ani nechtějí fotku, chtějí mi jenom říct, že mě mají rádi a že mi fandí, a to je strašně sympatický," popisovala.

Sama nedokázala vypíchnout největší moment končícího roku. "Těch závodů a těch momentů bylo hrozně moc a já jsem si to hrozně užila. Doufám, že ten příští rok bude zase tak úspěšný a krásný jako tenhle," řekla.

Pár hodin před vyhlášením výsledků ankety Sportovec roku 2018 nechtěla hovořit o tom, jak velkou je favoritkou. "Já si obecně o těchto anketách myslím, že je hrozně těžké mezi těmi sportovci rozhodovat, protože každý sport je jiný a my jsme hrozně úspěšná země ve sportu. Myslím, že je tady spousta sportovců, kteří si ji zaslouží," řekla.

Těšila se, že bude za princeznu. "Lucka Janků mi udělala fantastický make up, pak se obléknu do krásných šatů a budu si hrát na princeznu." Právě kamarádka Janků jí sehnala svou kamarádku Zdenku, která je návrhářka. "Ta mi jedny šaty půjčila. Doufám, že se budou líbit. Mně se líbí," komentovala to Ledecká.

Je zvyklá chodit spát brzy, ale slavnostní večer dnes končí až po 23. hodině. "Občas to musím přetáhnout, ale princeznovské dny to vyžadují. To mají ty princezny těžké," poznamenala.

Nedávno operovaná ruka ji neomezuje. Hned po Štědrém dnu se chystá na návrat do tréninku, i když ještě neví, kde její tým najde vhodné podmínky. Prvním závodem v roce 2019 by měl být 8. a 9. ledna snowboardový Světový pohár v Bad Gasteinu. A zase začne pendlovat mezi svými dvěma sporty.

"Pak se přesouváme do St. Antonu, kde bude sjezd a super G. Pak se pravděpodobně vrátím na snowboard do Rogly a další svěťák by pak měl být Garmisch," plánovala. Ještě ale pořád nemá definitivně jasno, na jaké pojede mistrovství světa: obě kvůli termínové kolizi nestihne.