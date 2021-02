Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Ester Ledecká na světovém šampionátu v Cortině d'Ampezzo podruhé za sebou brala bramborovou medaili, jak se říká umístění na čtvrté pozici. V dnešním sjezdu na olympijské sjezdovce Tofane skončila sedm setin od medaile a zopakovala umístění ze super-G.

"Je to sport, bude bramboračka k večeři," vtipkovala Ledecká mezi novináři. "Kluci italští zase říkají, že to je plechová medaile, tak ti zase budou mít novou střechu plechovou," řekla směrem ke svému italskému kouči Franzi Gamperovi.

Při rozhovoru si Ledecká na chvilku odstoupila. Nejrychlejší trojice po sjezdu si totiž zrovna zvedala na stupních vítězů připravené trofeje. Soupeřkám s uznáním zatleskala. "Takovou hezkou veverku jsem mohla dostat. Ty jo, sedm setin!" prohlásila.

Červená veverka je maskotem mistrovství světa v italském středisku v Dolomitech a medailisté dostávají hlodavce vyřezaného ze dřeva na podstavci.

Ve čtvrtečním superobřím slalomu zaostala Ledecká za bronzem o šest setin, což v přepočtu dělalo metr a půl. Ve sjezdu to bylo sedm setin a dva metry. Stejně jako v super-G si na šampionátu výrazně vylepšila osobní maximum.

"Jsem hrozně ráda, že můžu být mezi nejlepšími na světě, můžu jezdit ty nejtěžší tratě, co pro holky jsou. Samozřejmě není to medaile, ale je to skvělé umístění. Jsem ráda, že se držím té špičky a už mezi ni tak nějak patřím," řekla a fanouškům vzkázala: "Doufám, že jim budu dělat radost třeba ještě lepšími výsledky."

Na trati podobně jako v super-G korigovala postoj po startu v rozbitém sněhu. "Už tréninky tam dost skákaly. Byla jsem připravená, že mě to trochu rozhodí, ale to nebyl takový problém," řekla. Měla radost, že většinu pasáží zajela oproti tréninku lépe. "Zlepšuju se v porovnání sama se sebou i s ostatníma holkama," uvedla olympijská vítězka v superobřím slalomu.

Po "padáku" v pasáži mezi skalami nabrala jednu z nejvyšších rychlostí. Radar Ledecké naměřil 137 km/h. "Tam myslím jen na to, abych byla co nejmenší, měla schované lokty. Uvědomíte si to až na skoku, který vás vystřelí až do nebes," řekla. Na zmíněném skoku se trošku víc rozbalila. "Tam jsem si uvědomila, že jsem měla asi docela velkou rychlost a taky, že jsem to měla o dost víc sešlápnout."

Další pasáž zvládla dobře, ve srovnání s medailistkami ztratila v závěrečné rovnější části. "Myslím, že jsem možná jela trochu víc napřímo Rumerlo a nestihla jsem se na další skok připravit, jak jsem měla. Trochu mě to rozhodilo, ztratila jsem tam rychlost do spodní pasáži. To se holt stane, je to jedna jízda. Dala jsem do toho vše," prohlásila

Po dojetí figurovala na druhém místě. Svoji pozici v cílovém prostoru většinou neprožívá. "Asi jste si všimli, že se nikdy moc neraduju. To není proto, že bych si tu jízdu neužila, ale většinou je to kvůli tomu, že jsem ještě pořád v té jízdě a přemýšlím, kde jsem co mohla udělat líp, kde jsem to mohla líp zabalit," uvedla.

Před šampionátem skončila ve Světovém poháru dvakrát šestá, nyní má za sebou dvě čtvrtá místa. Pokud by se v dalším závodu o dvě místa zlepšila, brala by v kombinaci na MS stříbro. "Doufám," rozesmála se a zopakovala: "Jsem ráda, že se takhle posouvám dopředu a hlavně, že držím kontakt se špičkou."