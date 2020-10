Ledecká: Může to vypadat jako oslava průměru, ale já jsem šťastná

Sölden (Rakousko) - Třebaže v rychlostních lyžařských disciplínách je už Ester Ledecká zvyklá na mnohem vyšší příčky, dvacáté místo z obřího slalomu v Söldenu ji nadchlo. Poprvé ve Světovém poháru v této disciplíně bodovala, přitom do ní nastoupila po bezmála tříleté přestávce.

"Spokojená jsem moc. Ono to může někomu připadat jako oslava průměrnosti, ale já jsem strašně šťastná. Naposledy jsem jela obřák tři roky zpátky a od té doby jsem v něm nezávodila, protože prostě nebyla možnost. Hlavně že jsem tady v Söldenu mohla jet dvě kola, to byl můj vnitřní cíl, chtěla jsem jet víc než jednu jízdu," řekla v nahrávce pro média.

Mezi brankami tentokrát v Rakousku dopadla mnohem lépe než při premiéře. "Tenkrát před třemi lety v Söldenu jsem byla asi padesátá třetí a s velkou ztrátou. A to se to jelo ze sníženého startu," vzpomínala. "Teď to prolili vodou, byla to jedna velká ledová hora, trenéři měli na prohlídce co dělat, aby se tam udrželi. A já jsem konečně zužitkovala ty svoje krasobruslařské a hokejové geny," vtipkovala Ledecká, jejíž matka Zuzana bývala krasobruslařkou a dědeček Jan Klapáč je hokejovým mistrem světa z roku 1972.

Nemyslela si však, že by pro ni obří slalom byl úplně cizí disciplínou. "Já těch obřáků jezdím hodně, akorát na jiném náčiní, na snowboardu," smála se. "V prvním i druhém kole se mi podařilo najet dobře do roviny. To byla moje snaha nějak přežít to prudký a potom to napálit," uvedla olympijská vítězka v super-G.

Radost jí udělalo především to, že se ve srovnání s přípravou dokázala zase o něco zlepšit. "Když jsme jezdili s těmi dobrými v Saas-Fee nebo na Pitztalu, tak jsem vždycky hodně ztrácela, a teď jsem jich i pár předjela. Namlsalo mě to, dneska jsem si to strašně užila," zopakovala.

V druhém kole vylepšila svoje umístění o sedm příček, pomohly jí i výpadky několika soupeřek. "To prostě tak je, je to těžký a dlouhý kopec. Měla jsem radost, že já tu svoji jízdu zajela s co nejmíň chybami. Přesto toho tam je ještě tolik, co můžu zlepšit, že budeme mít na tréninku co dělat," konstatovala.

Na další týdny ještě nemá přesný plán, čeká především na potvrzení termínů snowboardových závodů. "Ale vypadá to, že bych mohla jet paralelní obřák v Zuers (13. listopadu). Což by pro mne bylo skvělé, na lyžích jsem to ještě nikdy nejela, jenom na snowboardu. Možná bych tam mohla zúročit snowboardovou přípravu," dodala s úsměvem.