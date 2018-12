Praha - Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká má další možnost, jak vyřešit na poslední chvíli vánoční dárky pro své blízké. Může rozdávat produkty z vlastní řady předmětů, na kterých je vyobrazena jako ilustrovaná superhrdinka. Úspěšná snowboardistka a lyžařka novou řadu reklamních produktů představila v jednom z pražských knihkupectví, kde měla i autogramiádu.

Ledecká obvykle řeší Vánoce na poslední chvíli a ani letošní rok nebude výjimkou. Vždyť se teprve v noci na čtvrtek vrátila z lyžařských závodů ve Val Gardeně. "Dneska budu psát Ježíškovi, tak doufám, že to stihne," vyprávěla horká adeptka na ocenění pro nejlepší českou sportovkyni roku.

Ani dárky pro ostatní nemá sehnané. "Většinou chodím nakupovat čtyřiadvacátého ráno pro všechny a dopadne to tak, že můj manažer přijede někdy dopoledne a přiveze deset kalendářů, protože oni fotí každý rok kalendář Sport Investu. Já to zabalím a každý dostane ten kalendář. Jsou to docela smutné Vánoce pro moje nejbližší," prozradila.

Její bratr Jonáš přikyvoval. "Pro nás jsou největší dárek Esterčiny výsledky a to, jaká je to báječná holka. My od ní nic jiného nechceme," doplnil. Jeho sestra ale teď bude mít širší výběr. V její kolekci jsou hrnky, termohrnek, průhledná lahev na pití, tričko, diář a tréninkový deník. "Teď je to o to lepší, že jim můžu dát termosku nebo tak," pochvalovala si.

Sama používá téměř vše z toho, co se v její řadě nabízí. "Ten tréninkový deník používám každý den. Protože na trhu nejsou už papírové deníky, tak jsme se rozhodli, že uděláme i tréninkový deník. To je taková specialita. Jinak ještě takovou průhlednou lahev, ta je hrozně hezká a hlavně se z ní hrozně dobře pije. Fakt je strašně praktická," prohlásila.

Na předmětech není její fotografie, ale ilustrace superhrdinky na lyžích nebo na prkně, kterou s přispěním Martina Pospíšila vytvořil její bratr Jonáš. Motivem Ledecké jako superhrdinky z komiksů jsou inspirované i kombinézy, v nichž se Ledecká prohání na zasněžených svazích.

Známou značkou jsou i písmena STR jako zkratka křestního jména Ledecké. Vznikla už v době, kdy si nyní slavná závodnice jako malá chtěla podepsat své obrázky a ještě neuměla psát. "Tak mi mamka říkala moje jméno po písmenech, abych postupně napsala Ester, ale já jsem napsala jen STR. Takže tak to vzniklo. My jsme to potom takhle použili," řekla hrdinka olympijských her v Pchjongčchangu.

Pak se podepisovala fanouškům, kteří na autogram a případnou společnou fotografii čekali dlouhou frontu. A večer se přesune na slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku 2018, ve které je největší favoritkou na vítězství.