Ledecká má závodní absťák, po zkouškách ve škole zamíří do Chile

Praha - Jen na skok se objevila dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká v Česku. Po tradiční letní přípravě na řecké Lefkadě, zátěžových testech a pobytu na ledovci už vyhlíží sjezdařské soustředění v Chile.

Dnes díky olympijským zlatům z lyžařského super-G a paralelního obřího slalomu na snowboardu obdržela v sídle Českého olympijského výboru Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského za nejlepší výkon loňského roku. "Přijde mi, že se to stalo strašně dávno. Vůbec tak daleko nemyslím. Koukám jen před sebe, když mi to někdo zpětně připomene, přijde mi zvláštní a legrační, že si na to někdo pamatuje," řekla Ledecká novinářům.

V týdnu bude skládat dvě z pěti státnic. Studentku marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní čeká makro a mikroekonomie. "Mám projeté všechny otázky a postupně budu zjišťovat, co všechno jsem zapomněla. Bude hysteráček, ale docela se těším a snad to zvládnu," řekla Ledecká.

V říjnu půjde na zkoušky ze sociologie, psychologie a integrované marketinkové komunikace. Ještě předtím odevzdá v září bakalářskou práci, kterou už má napsanou. "Doufám, že to dopadne dobře, že se práce bude líbit."

Kondiční přípravu převážně podle plánu svého dědy Jana Klapáče, hokejového mistra světa z roku 1972, absolvovala na Lefkadě. "Přestože jsme měli občas některé tréninky dost náročné, tak mě to všechno strašně bavilo. U moře se prostě zátěž snáší jinak," řekla čtyřiadvacetiletá závodnice. "Moc se toho nezměnilo. Spíš se navýšily dávky, snažili jsme se zapojit sílu na nohy, protože jsme dostali i nějaké povely z Red Bullu."

Činky ale Ledecká nezvedá. Musí být opatrná vzhledem ke svým problémům se zády, proto posiluje nejvíce s vlastním tělem. "Snažím se pracovat co nejefektivněji a zachovat dynamiku pohybu. Dělám rychlostní disciplíny a k tomu snowboard, tak musím mít rychlost a švih, snažím se to zkombinovat co nejlépe," řekla.

Převážně plave, skáče, běhá a cvičí na balančních plochách. Všechno dělá většinou sama. "Občas třeba vyzvu Janka, aby mi šel dělat do bazénu sparring a poslední bazény plave se mnou, abych se vyhecovala," zmínila otce muzikanta Janka Ledeckého. Na všechno pak dohlíží její matka Zuzana. "Sedí celé dny u bazénu se stopkama, nebo tak. Chudák si taky dovolené moc neužije."

Sjezdařská sezona se naplno rozjede až za tři měsíce, ale Ledecká již nyní jako vždy netrpělivě vyhlíží závody. "Mám absťák," uvedla. Proto si vymýšlí vlastní minizávody. "Třeba řeknu mamince, ať mi měří, za jak dlouho vyběhnu po schodech do bytu. Nebo ať mi aspoň počítá, nebo že pro něco zaběhnu do kuchyně," smála se.

V létě si jako obvykle užívala i moře a jízdu na windsurfu. Dostala nový a za rok možná na sponzorskou pozvánku vyrazí závodit do Francie. Sama vlastně jen tak. "Na vodě si vždycky někoho vytipuju a snažím se ho předjet. Oni ani nevědí, že s nima závodím. To dělám i v autě," prozradila.

Znovu se těší na lyžování do Chile. Vzhledem k nedostatku sněhu nepojede s týmem do La Parvy, ale o něco jižněji. "Je tam dokonce aktivní sopka, tak budeme doufat, že nám nepšoukne a nezahalí celou horu kamínky, prachem nebo lávou. Snad to bude podobně produktivní nebo ještě víc jako vloni v Chile," doufá.

Poveze s sebou pořádný balík lyží, které dostane od Atomicu. "Zase budu mít nadváhu, můj rozpočet se pěkně prohne, ale snad to ze svých peněz utáhnu. Něco jsem si vydělala, tak to musím dobře investovat," konstatovala.