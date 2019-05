Ledecká má nového servismana, Machytka pracoval i se Strachovou

Praha - Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká má nového servismana. O lyže a snowboardy se hrdince loňských her v Pchjongčchangu bude starat zkušený Miloš Machytka, který v minulosti slavil úspěchy se slalomářkou Šárkou Strachovou.

Vítězka olympijského super-G na lyžích a paralelního obřího slalomu na prkně Ledecká hledala po uplynulé sezoně servismana za Petra "Olsena" Kouřila. "To je smutný, ale je tady Miloš Machytka. Je to skvělý chlap a jsem ráda, že ho můžu přidat mezi své bodyguardy," řekla Ledecká na setkání s médii u příležitosti zasazení stromu v rámci projektu Kořeny osobností v pražské botanické zahradě.

Ledecká měla nabídky od servismanů ze Slovenska i Slovinska, ale nakonec se rozhodla pro Machytku, který se Strachovou spolupracoval sedm let, dva roky byl s Filipem Trejbalem a minulou zimu pomáhal Kryštofu Krýzlovi.

"Trávím s lidmi ze svého týmu velkou většinu roku, takže hlavně to musí být fajn lidi. Miloš fajn je a jsem ráda, že zapadne. Je důležitý, aby ho práce bavila, chtěl a měli jsme všichni stejný cíl, což máme," řekla čtyřiadvacetiletá Ledecká.

Angažování Machytky je novinka. První nabídku od Zuzany Ledecké, matky Ester, dostal před čtrnácti dny. "Měl jsem sedm jiných a na rozhodování jen pár dnů, ale tohle se neodmítá, i když to bude náročné," řekl Machytka. Tlaku se nebojí. Úspěchy a velká očekávání zná z působení u Strachové, u které byl servismanem i asistentem a dokonce jednou stavěl trať slalomu Světového poháru.

S elitní českou slalomářkou jezdil poprvé v době, kdy ještě závodila pod dívčím jménem Záhrobská a trénoval ji její otec Petr. Do týmu se vrátil i poté, co se závodnice s otcem rozešla. "Byl jsem u jejího olympijského bronzu, zlata a stříbra na mistrovství světa a dvou vyhraných závodů ve Světovém poháru," vypočítal Machytka.

Dosud pracoval se slalomáři, kdežto u Ledecké bude chystat lyže na rychlostní disciplíny - sjezdy a superobří slalomy. "A ještě k tomu snowboard. Bude to úplně něco jiného, je to velká změna, ale těším se a je to výzva," řekl.

Už se proto spojil například se servismanem švýcarské olympijské vítězky na snowboardu Patrizie Kummerové. "Aby mi řekl nějaké fígle, co a jak," řekl Machytka. Kvůli tomu plánuje přes léto jezdit pravidelně na týden do továrny lyží Atomic, aby pracoval s odpovídajícím materiálem. "Promazávat lyže a být v kontaktu," uvedl a doplnil: "Fasoval jsem nový vosky od servisáka Svindala a od června si s tím budeme hrát."

Je možné, že na lyže a snownboardy nebude sám. Sjezdařský trenér Tomáš Bank by si přál, aby byli dva. Možná by tak Kouřil nemusel od Ledecké úplně zmizet. "Třeba ho překecáme a bude s námi dělat ještě prkna," řekl Machytka.