Ledecká kvůli zranění přijde o lyžařské MS, šampionát ve snowboardingu nevzdává

Praha - Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká se kvůli letní zlomenině klíční kosti, s níž musela jít v listopadu na druhou operaci, nezúčastní mistrovství světa v alpském lyžování. To začne za dva týdny ve francouzských střediscích Courchevel a Méribel. S účastí na světovém šampionátu ve snowboardingu, který bude ve druhé polovině února v gruzínském Bakuriani, zatím Ledecká počítá. V tiskové zprávě o tom informoval její tým.

Lékaři po čtvrteční kontrole doporučili Ledecké vzdát účast na vrcholné lyžařské akci. Zranění se sice po druhé operaci hojí dobře, ale závodní lyžování by bylo příliš riskantní. "Zlomeniny klíční kosti tohoto typu mohou mít komplikovaný průběh hojení. U Ester se to v současné době vyvíjí velmi dobře. Ještě však musí být opatrná, protože kost je zatím trochu křehčí. Při průjezdu brankami je rameno nárazově a pohybově hodně zatížené. V běžném životě již ale Ester není nijak omezena a mohla i začít s posilováním horních končetin. Pevně věřím, že Ester ještě v této sezoně na lyžích uvidíme," uvedl fyzioterapeut Pavel Kolář, s ním Ledecká v Praze léčbu konzultuje.

Ledecká názor odborníků respektuje. "Do poslední chvíle jsem věřila, že se lyžařské mistrovství světa dá stihnout. Kondičně jsem skvěle připravená, ale na sněhu zatím nesmím nic uspěchat. Chvíli jsem byla z vyjádření pana doktora Spernera a pana profesora Koláře smutná, ale rozumím tomu, že nejdůležitější je, abych měla rameno zase stoprocentní. Při závodech dostává docela zabrat, hlavně na startu a samozřejmě při průjezdech v branách ve stotřicetikilometrové rychlosti to jsou pekelné nárazy do celého těla, které by zatím ještě mohly práci pana doktora poničit," uvedla elitní lyžařka a snowboardistka.

Prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček neúčasti Ledecké na vrcholné lyžařské akci lituje. "Je škoda, že nepojede, protože by patřila mezi medailové kandidátky," řekl novinářům.

Česká lyžařská jednička by měla ambice především v rychlostních disciplínách. V superobřím slalomu šokovala triumfem na olympiádě v Pchjongčchangu 2018. Na posledním MS v Cortině d'Ampezzo byla před dvěma lety ve sjezdu i super G čtvrtá. Sedmkrát byla v rychlostních disciplínách na pódiu ve Světovém poháru, k tomu má třetí místo z kombinace z února 2020.

Ledecká by se chtěla zúčastnit boje o světové medaile v paralelním obřím slalomu a slalomu na snowboardu, které se uskuteční 19. a 21. února. Má dva světové tituly z let 2015 a 2017. Pro účast na MS by měla mít podepsanou reprezentační smlouvu se svazem, na které se obě strany stále nedohodly. Svaz původně hovořil o tom, že dá Ledecké čas do konce minulého kalendářního roku, ale z tohoto ultimáta sešlo a jedná se dál.

"Vývoj to mělo, ale nemělo to takový vývoj, aby se ta smlouva podepsala. Věříme, že to má pozitivní konec, ale na tom pozitivním konci nejsme. Uvidíme, děláme maximum pro to, aby se ta dohoda uzavřela, ale musí být vyvážená na obě strany," uvedl Trávníček, který se osobně jednání neúčastní. Jako šéf agentury Sport Invest v roce 2018 vyjednával o smlouvě na straně Ledecké, která ale loni na jaře spolupráci s jeho agenturou ukončila.