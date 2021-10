Ledecká je na olympijskou sezonu připravena fyzicky i psychicky

Praha - Ester Ledecká už je před olympijskou sezonou natěšená na sníh a závody. Na hrách v Pekingu se v únoru pokusí navázat na zlatý double z Pchjončchangu, kde v roce 2018 vyhrála paralelní obří slalom na snowboardu a senzačně také superobří slalom na lyžích.

Na nadcházející sezonu se Ledecká cítí být připravena kondičně a i psychicky. "Myslím, že mám dobře připravené tělo i hlavu," řekla Ledecká na tiskové konferenci a dodala, že už se nemůže zimy dočkat. "Jsem závodní typ a přes přípravu trpím. Těším se moc, na závody, na sníh, na pořádné soupeřky a myslím, že tahle sezona bude krásná, a doufám, že i dlouhá."

Připustila, že olympiádu má v hlavě. "Samozřejmě, ale před ní je ještě spousta závodů. Půjdeme krok za krokem. Když se nominuju, tak si tam, doufám, zajedu pár závodů, na lyžích i na snowboardu," řekla šestadvacetiletá Ledecká a přípravu v obou disciplínách si pochvalovala. "Teď je to půl na půl lyže a snowboard. Na snowboardu mám víc tréninkových dnů než loni," doplnila.

Slovo olympiáda je v týmu Ledecké stejně jako dříve zapovězeno a za jeho vyslovení se platí pokuta deset eur. Samotná Ledecká se během odpovědí neudržela celkem třikrát a slovo olympiáda z pusy vypustila. "To jsem si na sebe ušila bič," podotkla s úsměvem pražská rodačka.

Neříkat olympiáda je i určitým taktickým psychologickým záměrem. S blížícím se začátkem her v Pekingu čím dál častěji uslyší, že jede obhajovat dvě zlata, a tlak bude stoupat. "Zatím je to docela dobrý. Jsem připravená, že to bude gradovat, a nenechám se rozhodit," uvedla.

Na psychické odolnosti pracuje s pomocí jednoho ze svých sponzorů společnosti Red Bull a hlavně sama. "Zkoušela jsem různé techniky a vždycky mě to docela bavilo," řekla. V osobním životě je prý šťastná, a když je jí úzko, tak má po ruce své nejbližší. "Mamku, s kterou si popovídáme, nebo dědu," jmenovala matku Zuzanu a dědečka Jana Klapáče, mistra světa v ledním hokeji.

Po sezoně podstoupila i různé fyzické testy. Zjišťovala, jak její svaly pracují, a přes léto se díky výsledkům snažila ještě zocelit kondici. "Zlepšila jsem se a cítím se dobře. Doufám, že mi to vydrží," řekla a pro štěstí zaklepala. Prozradit tréninkové metody ale nechtěla, jen doplnila, že se zaměřila například na hýžďové svaly. "Jakým způsobem zapojit zadek, protože oproti ostatním sjezdařkám ho mám malej. Na tom jsem se snažila zapracovat, aby se mi ostatní lyžařky nesmály," vtipkovala Ledecká.

Sezonu začne obřím slalomem v rakouském Söldenu příští víkend a poté se přesune nejspíše do kanadské Nakisky na trénink a posléze první rychlostí závody Světového poháru v Lake Louise. Chce tradičně kombinovat lyže a více zapojovat i snowboard, na kterém v minulých dvou sezonách odjela jen tři závody. "Plán máme, ale ten se vždy stokrát změní. V létě jsem makala, aby bylo tělo připraveno na změny. Doufám, že se to vyplatí a odjedu toho co nejvíce," řekla.

Byla ráda, že se jí do olympijské sezony podařilo udržet stejný realizační tým. "Přestože celý tým měl několik nabídek. Jsem si toho vědoma a vážím si, že jsou loajální a zůstávají se mnou. Jsou nejlepší na světě, já si to alespoň myslím, a jsem ráda, že nikam neutíkají."