Ledecká hodnotí sezonu jako nejúspěšnější, dál se nudit nebude

Courchevel (Francie) - Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká hodnotí uplynulou sezonu jako nejúspěšnější. Česká zimní obojživelnice se stala olympijskou vítězkou na prkně v paralelním obřím slalomu a stála pětkrát na stupních vítězů v lyžařském a snowboardovém Světovém poháru.

"Mám obrovskou radost z celé sezony. Myslím, že byla zatím nejúspěšnější, zajela jsem nejvícekrát na bedně na lyžích a snowboardu, do toho jsem vyhrála olympiádu," řekla Ledecká v nahrávce pro média po závěrečném závodu SP v sezoně, v kterém dojela čtrnáctá na lyžích v super-G.

Ledecká v prosinci vyhrála na snowboardu závod v paralelním obřím slalomu v Cortině d'Ampezzo a před tím byla druhá v Carezze. Na lyžích patřila do špičky ve sjezdech - v Cortina d'Ampezzo dojela v lednu třetí a v Crans Montaně po olympiádě vyhrála a skončila druhá. Prakticky tak zopakovala sezonu 2019/2020, ale tehdy byla na lyžích vedle výhry dvakrát třetí.

Na hrách v Pekingu obhájila na snowboardu zlato v paralelním obřím slalomu a na lyžích dojela čtvrtá v kombinaci a pátá v superobřím slalomu, ve sjezdu byla po chybě 27.

"Tak nějak si myslím, že jsme na dobré cestě a pořád se posouvám směrem kupředu. Ze sezony mám hodně pozitivní pocity," pochvalovala si Ledecká a po čtrnáctém místu v závěrečném super-G dodala: "I když to nedopadlo do desítky, tak jsem zajela dobrou jízdu. Do přípravné sezony si to vezmu a budu na tom hodně makat. Je na čem pracovat. Nudit se nebudeme."

Před přípravou na další sezonu se ale Ledecká možná ještě objeví na lyžích v závodech kategorie FIS. "Je na dobré cestě, že se mi snad se mi podaří přemluvit trenéry a pojedou se mnou nějaké fisové závody. A když ne, skočím do auta a pojedu je sama," rozhodla se a dodala: "Možná týden si odpočinu a pak někam vyrazím, dát si nějaké obřáky a slalomy, to mě baví."

Ledeckou čekají i sponzorské povinnosti a dohánění studijních povinností. "Práce bude pořád dost," uvedla. Začátkem dubna by měla testovat nové lyže pro rychlostní disciplíny. "Vrhneme se na to co nejdřív, abychom měli dobrý materiál na příští sezonu, protože v rychlostkách je to velmi důležitá součást. Na všechno se těším a uvidíme, jak to půjde," pronesla Ledecká.

Otázkou je, jak bude vypadat její realizační tým. Nejspíš zůstane italský odborník Franz Gamper, který Češce pomáhá od konce roku 2020. "Vypadá to, že se mnou bude spolupracovat i další rok, takže to je skvělé," prozradila Ledecká. O dalších členech v nahrávce nemluvila.

Na lyžích se o Ledeckou také stará Tomáš Bank, trenérem snowboardu je Američan Justin Reiter, lyže i prkno servisuje Miloš Machytka a o její tělo se stará fyzioterapeut Michal Lešák.