Aare (Švédsko) - Zatímco americká hvězda Mikaela Shiffrinová přebírala zlato za světový titul v superobřím slalomu, olympijská vítězka Ester Ledecká se zalykala slzami. Po sedmadvacátém místě v Aare doufala, že si lidé uvědomí, že její olympijské zlato v super-G bylo zatím výjimkou.

"Velmi pozitivní věc je, že spousta lidí třeba pochopí, že ještě nemám na to dostat se do té elity. Že to opravdu na olympiádě byla jenom výjimka. A budou mi fandit a budu moct zase jenom překvapit," řekla Ledecká novinářům na stadionu.

I v České televizi mluvila Ledecká o tom, že už nebude v pozici favoritky a může jenom překvapit a konkrétně zmínila svého kouče Tomáš Banka. "Třeba si můj trenér Tomas uvědomí, že to chce opravdu víc zkušeností a budu se do špice dostávat kousek po kousku. Že si i novináři třeba uvědomí, že na to ještě nemám a tak," řekla.

Tomáš Bank otevřeně mluví o tom, že Ledecká může atakovat ve Světovém poháru elitní desítku, což v aktuální sezoně dokázala ve sjezdu dvakrát. "Když je schopná zajet před čtrnácti dny osmé místo (ve sjezdu) v Cortině, tak v nějaké širší špičce je. A myslím, že by si to ona měla uvědomit," řekl Bank v Aare a ujistil, že vztahy nejsou napjaté. "Není všechno růžové, ale nějak to držíme v pohodě," uvedl.

Skoro před rokem Ledecká šokovala olympijským triumfem v superobřím slalomu a od té doby čelí přehnaným očekáváním. Ve Světovém poháru dojela v této disciplíně nejlépe jedenáctá a ze čtrnácti startů v seriálu byla do dvaceti jen čtyřikrát.

V Aare na trať vyrazila s číslem 29 v momentu, kdy už byla nad svahem místo slunce oblačnost a zhoršená viditelnost. "Nečekala jsem, že bude takhle zataženo, že neuvidím ani na krok. Brala jsem akorát jiné brejle, ale ten rozdíl byl velký. To byla trošku škoda," litovala a dodala: "Spousta holek za mnou to zvládla líp. Prostě jsem to tak dobře nezvládla, tak to je a s tím se musím vyrovnat."

Od začátku na soupeřky ztrácela a po své jízdě byla poslední z těch, co závod dokončily. "Spousta věcí se nepovedla. To, myslím, bylo evidentní," přiznala. Prohrála i s druhou českou závodnicí Kateřinou Pauláthovou a porazila jen Rumunku a Mexičanku.

"Z hlediska pozitivních věcí bych vypíchla, že jsem to sjela až do cíle, což je fantastický. Takže mám kopec tenhle rok aspoň z části prohlídnutý," řekla třiadvacetiletá lyžařka.

Na Ledecké se podle kouče projevilo, že v letošním roce už třikrát spadla a ztratila jistotu. Sjedařské rychlostní disciplíny jsou rizikovou záležitostí a jak v Aare řekla kvůli zraněním končící americká hvězda Lindsey Vonnová, kdyby měla dělat bezpečný sport, nesměla by lyžovat. I Ledecká se učí jezdit na hraně a přitom bezpečně.

"Rodiče by určitě chtěli, aby neriskovala. My si to (pády) taky nepřejeme, ale jistá zdravá míra rizika k tomu patří. Závodník, který jede opatrně, nemůže zajet dobrý výsledek. S tím se musíme vyrovnat a zvolit rozumnou míru," řekl Bank.

Před závodem určuje Tomáš Bank a především jeho bratr a bývalý závodník Ondřej Bank linii, kterou by měla Ledecká na svahu držet. "Tentokrát to nedokázala. Ale ono když si nevěříte, tak je strašně těžké narvat to přímo na bránu. V pasáži, kterou jsem měl na trati na starosti, jela až tři metry vedle" podotkl Tomáš Bank.

"Myslím si, že jsem udělala spoustě lidí radost. Bohužel těm, co mi to zrovna úplně nepřejou. Takže se budu snažit příště, stejně jako jsem se snažila teď," vzkázala Ledecká škarohlídům. A pro fanoušky, kteří jí i coby úspěšné snowboardistce drží palce, doplnila: "Strašně moc jim děkuju a omlouvám se, že jsem dneska zklamala."

Víc otázek zodpovědět vzhledem k pláči nedokázala. V slzách tleskala medailistkám a poslouchala americkou hymnu na počest Shiffrinové.

Na šampionátu má Ledecká před sebou dva závody. Měla by jet páteční kombinaci a nedělní sjezd, před kterým jsou v plánu ještě tři tréninky. "To je dobře, protože Ester musí pochopit, že to tak strašné není. Potřebuje dva, tři tréninky a mohla by být dobrá. Nevím ale, jak moc je psychicky nalomená," řekl Tomáš Bank.