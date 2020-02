Ledecká dojela ve druhém sjezdu v Crans Montaně pátá

Crans Montana (Švýcarsko)/Naeba (Japonsko) - Ester Ledecká obsadila ve druhém sjezdu v Crans Montaně pátou příčku. Česká reprezentantka o šest pozic vylepšila umístění z pátečního závodu a popáté v aktuální sezoně lyžařského Světového poháru skončila v této disciplíně v elitní desítce. Stejně jako v pátek zvítězila domácí Lara Gutová-Behramiová. Závod Světového poháru v obřím slalomu v japonské Naebě vyhrál v jarním počasí a silném větru Chorvat Filip Zubčič a slaví první triumf v seriálu. Kryštof Krýzl obsadil 35. místo, k postupu do 2. kola mu scházelo necelých půl sekundy.

Dvojnásobná olympijská vítězka Ledecká zvládla především střední pasáž lépe než při páteční závodní premiéře na této trati. Na vítěznou Gutovou-Behramiovou ztratila 39 setin a zaznamenala svůj čtvrtý nejlepší výsledek ze sjezdu vůbec. V celkovém hodnocení disciplíny se udržela na druhé příčce o dva body před Italkou Federicou Brignoneovou, která dnes skončila s náskokem čtyř setin těsně před ní.

Vedení v hodnocení sjezdu si upevnila Švýcarka Corinne Suterová, jež stejně jako v pátek skončila druhá a zvýšila náskok před Ledeckou na 155 bodů. Zatímco v náhradním sjezdu za závod ze Soči prohrála s Gutovou-Behramiovou o osm desetin, tentokrát na ni ztratila jen dvě setiny. Třetí skončila s odstupem dalších tří setin Rakušanka Nina Ortliebová, dcera bývalého slavného sjezdaře Patricka Ortlieba.

V neděli je v Crans Montaně na programu kombinace.

Sedmadvacetiletý Zubčič, který byl dosud v SP nejlépe druhý v lednovém obřím slalomu v Adelbodenu, využil v druhé jízdě lepší podmínky a z 12. místa se posunul až do čela. Na stupně vítězů jej v Japonsku doprovodili druhý Švýcar Marco Odermatt a třetí Američan Tommy Ford. Odermatta porazil Zubčič o 74 setin, Forda více než o sekundu.

"Vždycky jsem snil o tom, že vyhraju závod Světového poháru. Věděl jsem, že tuhle sezonu by to mohlo vyjít, protože v poslední době jezdím opravdu rychle," řekl Zubčič. "Byl to těžký závod, sníh nebyl moc dobrý. V 1. kole jsem udělal velkou chybu, ale ve druhém jsem se dokázal hodně zlepšit," dodal Zubčič.

Po prvním kole vedl Nor Henrik Kristoffersen, ale ve druhém ho zpomalily přívaly větru a padající sníh, takže nakonec skončil až pátý, jednu příčku před krajanem Aleksanderem Aamodtem Kildem. Ten si udržel průběžné vedení v celkovém hodnocení SP, před Kristoffersenem má náskok 74 bodů.

Výsledky sjzezdu žen v Crans Montaně:

1. Gutová-Behramiová 1:27,73, 2. C. Suterová (obě Švýc.) -0,02, 3. Ortliebová (Rak.) -0,05, 4. Brignoneová (It.) -0,35, 5. Ledecká (ČR) -0,39, 6. Vernierová -0,59, 7. Schimdhofferová (obě Rak.) -0,62, 8. Bassinová (It.) -0,66, 9. Miradoliová (Fr.) -0,71, 10. Delagová (It.) -0,76.

Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. C. Suterová 477 b., 2. Ledecká 322, 3. Brignoneová 320, 4. Gutová-Behramiová 288, 5. Shiffrinová (USA) 256, 6. Curtoniová (It.) 246.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová 1198, 3. Vlhová 1139, 4. C. Suterová 777, 5. Bassinová 772, 6. Holdenerová (Švýc.) 717, ...13. Ledecká 403, 82. Dubovská 35, 93. Capová (všechny ČR) 21.

Výsledky obřího slalomu mužů v Naebě:

1. Zubčič (Chorv.) 2:37,25 min. (1:18,21+1:19,04), 2. Odermatt (Švýc) -0,74 (1:17,37+1:20,62), 3. Ford (USA) -1,07 (1:18,12+1:20,20), 4. Nestvold-Haugen -1,13 (1:17,30+1:21,08), 5. Kristoffersen -1,14 (1:16,63+1:21,76), 6. Kilde (všichni Nor.) -1,15 (1:17,91+1:20,49), 7. Muffat-Jeandet -1,16 (1:18,04+1:20,37), 8. Favrot (oba Fr.) -1,24 (1:18,73+1:19,76), 9. Kranjec (Slovin.) -1,31 (1:18,17+1:20,39), 10. De Aliprandini (It.) -1,42 (1:18,68+1:19,99), ...v 1. kole 35. Krýzl (ČR) 1:20,85.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 6 z 9 závodů): 1. Kranjec 344, 2. Kristoffersen 334, 3. Pinturault a Zubčič 288, 5. Ford 245, 6. Nestvold-Haugen 220.

Průběžné pořadí SP (po 32 z 44 závodů): 1. Kilde 1022, 2. Kristoffersen 948, 3. Pinturault (Fr.) 898, 4. Mayer (Rak.) 716, 5. Feuz (Švýc.) 697, 6. Kriechmayr (Rak.) 654, ...136. Zabystřan (ČR) 12.