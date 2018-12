Lake Louise (Kanada) - Všestranná Ester Ledecká skončila desátá ve sjezdu v kanadském Lake Louise a dosáhla druhého nejlepšího výsledku ve Světovém poháru v alpském lyžování v kariéře. Stejně jako v pátek zvítězila Nicole Schmidhoferová. Češka na Rakušanku ztratila 1,43 sekundy.

Rakouský úspěch znásobila druhým místem Cornelia Hütterová. Třetí dojela Švýcarka Michelle Gisinová, která o den dříve skončila druhá.

Do elitní desítky se Ledecká v lyžařském seriálu SP dostala podruhé v životě. "To mě ani moc nenapadlo. Top 10 je super! Mně se jízda líbila, což je hlavní. Snížila jsem trochu ztrátu na vítězku, což mi udělalo velkou radost, ale pořád je na čem pracovat," řekla Ledecká v rozhovoru pro svoji marketingovou agenturu Sport Invest. Lépe skončila jen loni, kdy právě v Lake Louise dojela sjezd sedmá.

V pátek Ledecká, která si před čtrnácti dny zlomila zápěstní kůstku v tréninku na snowboardu a byla na operaci, při svém vstupu do sezony chybovala ve střední části trati a obsadila 21. místo. Druhý sjezd ale zvládla bez výraznějšího zaváhání, ve spodní pasáži měla dobou rychlost a v cíli byla průběžně sedmá. "Mám z toho radost. Zlepšila jsem jednu pasáž, opravila jsem si to. Oproti prvnímu sjezdu bylo i víc vidět, což byla velká výhoda. Bylo to o moc příjemnější. Užila jsem si to," uvedla.

"Vyšel jí nájezd do roviny, v kterém byla pátá. Jsme velmi spokojení a asi to bylo maximum, co mohla dneska dokázat," řekl v České televizi Tomáš Bank, který s bratrem a bývalým závodníkem Ondrou Bankem vede Ledeckou.

V cílovém prostoru rozdávala Ledecká rozhovory i podpisy a stíhala sledovat soupeřky. "Každou jízdou, kterou vidím, se taky snažím naučit něco nového," podotkla. Nijak zvlášť neprožívala to, jestli se udrží v desítce. "Už to stejně neovlivním. Já odevzdala všechno na trati, pak už je to na těch holkách, co jedou za mnou," podotkla.

V pořadí sjezdu SP je Ledecká po dvou závodech patnáctá, v celkovém pořadí, které vede Mikaela Shiffrinová z USA, jí patří 35. příčka.

V neděli je v Lake Louise na pořadu superobří slalom, v kterém Ledecká šokovala vítězstvím na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu. "Samozřejmě se hrozně těším, bude to krásný závod. Doufám, že vyjde počasí a bude dobře vidět. A i kdyby ne, je to krásný kopec a já doufám, že si to užijeme," řekla.

Výsledky:

Ženy - sjezd:

1. Schmidhoferová 1:47,68, 2. Hütterová (obě Rak.) -0,44, 3. Gisinová (Švýc.) -0,47, 4. Shiffrinová (USA) -0,63, 5. Delagová (It.) -0,73, 6. Siebenhoferová (Rak.) -0,84, 7. N. Fanchiniová (It.) -0,95, 8. Suterová (Švýc.) -1,28, 9. Venierová (Rak.) -1,39, 10. Ledecká (ČR) -1,43.

Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 9 závodů): 1. Schmidhoferová 200, 2. Gisinová 140, 3. Hütterová 106, 4. Weidleová (Něm.) 84, 5. Venierová a Shiffrinová obě 79, ...15. Ledecká 36.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 389, 2. Gisinová 233, 3. Brignoneová (It.) 201, 4. Schmidhoferová 200, 5. Vlhová (SR) 196, 6. Holdenerová (Švýc.) 161, ...35. Ledecká 36, 60. Capová (ČR) 12.