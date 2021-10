Ledecká do druhého kola v úvodním závodě SP v Söldenu nepostoupila

Sölden (Rakousko) - Lyžařka Ester Ledecká v prvním kole obřího slalomu v Söldenu obsadila 47. místo. Česká reprezentantka tak do druhé části úvodního závodu sezony Světového poháru nepostoupila.

Šestadvacetiletá Ledecká, která je na lyžích silná především v rychlostních disciplínách, zajela čas 1:06,65. Od postupu do druhého kola dvojnásobnou olympijskou šampionku dělilo 1,27 sekundy. Loni byla Ledecká na ledovci Rettenbach dvacátá.

"Byl to skvělý závod, protože bylo krásné počasí, pista taky vypadala skvěle, ale bohužel jsem nezajela to, co jsem chtěla. Moc se mi ta jízda nepovedla," řekla Ledecká v nahrávce pro média po relativně opatrné jízdě. "Na postup mi toho chybělo docela dost, ale to je prostě závod."

Navzdory neúspěchu v závodě odjede Ledecká z Rakouska spokojená. "Mám za sebou skvělé tréninky, mohla jsem trénovat na prudkých kopcích s těmi nejlepšími. V tréninku jsem se cítila dobře, zlepšovala jsem se. Bohužel jsem to nedokázala ukázat v závodě, ale cítím tam posun," uvedla česká lyžařka a snowboardistka, která se do Světového poháru vrátí začátkem prosince v rychlostních závodech v Lake Louise. "Těším se na ně a jsem ráda, že sezona už odstartovala," dodala.

První kolo vyhrála Lara Gutová-Behramiová ze Švýcarska, která vede s náskokem dvou setin před trojnásobnou vítězkou SP Mikaelou Shiffrinovou z USA. Třetí Rakušanka Stephanie Brunnerová ztrácí přes půl sekundy.

Do druhého kola, jež začne ve 13:15, nepostoupila obhájkyně malého glóbu za triumf v obřím slalomu Marta Bassinová z Itálie, která první jízdu nedokončila.