Ledecká chce další úspěchy na prkně, po glóbu touží i na lyžích

Praha - Sjezdové lyže a snowboard zůstanou pro Ester Ledeckou společným jmenovatelem. Zimní "obojživelnice" hodlá dál obě odlišné disciplíny kombinovat; chtěla by přidat další úspěchy na prkně a postupně se zlepšovat na lyžích, aby jednou mohla získat i velký křišťálový glóbus mezi sjezdařkami.

"Věřím, že jednou ten glóbus získám," řekla Ledecká v on-line rozhovoru s novináři k možnosti dosáhnout na celkové vítězství ve Světovém poháru v alpském lyžování, v kterém se druhou sezonu po sobě usadila mezi elitou.

Zatímco na lyžích stoupá k vrcholu, na snowboardu už vyhrála, co se dalo - paralelní disciplíny SP celkově čtyřikrát a má tři malé glóby za paralelní obří slalom. Navíc je na snowboardu olympijskou vítězkou a dvojnásobnou mistryní světa. "Spousta lidí mi říká: A co ještě chceš? Já chci další medaile a další glóby. Ještě se toho nechci vzdát. Není moc důvod, protože jakmile přijedu na závod, tak vyhraju," řekla.

Slova čerstvě šestadvacetileté Ledecké dokládá uplynulá sezona. Jezdila převážně na lyžích, na prkně zvládla jen jeden závod SP a v Cortině vyhrála. V plánu měla v zimě sedm závodů, ale kvůli zranění nevyšlo ani mistrovství světa v únoru. "Okolnosti mi úplně nepřály, ale cítila jsem se výborně připravená, měla skvělý materiál a mrzelo mě, že jsem to nemohla prodat," řekla Ledecká ke snowboardu.

Na lyžích druhou sezonu po sobě jezdila na úrovni nejlepších. Ve Světovém poháru vyhrála jedno super-G, jednou byla druhá ve sjezdu a na mistrovství světa skončila v obou rychlostních disciplínách těsně čtvrtá. "Sezona byla zajímavá a dopadla výborně," ohlédla se a byla vděčná, že se v koronavirové době vůbec závodilo. "Že můžeme dělat, co nás baví. (Federace) FIS má koule, že se bezmála všechno odjelo."

Souboj o velký glóbus za celkové prvenství nakonec vyhrála Slovenka Petra Vlhová. Pomohlo jí, že se ve finále SP nejely sjezd a super-G, hlavní disciplíny její sokyně Lary Gutové-Behramiové ze Švýcarska. "Jsme outdoorový sport," podotkla Ledecká a doplnila: "Vnitřně si přeju, až se dostanu na úroveň, abych mohla bojovat o křišťálový glóbus, že to bude jednoznačnější, abychom neměly takovýhle nervy."

Na lyžích se podle trenérů zlepšila technicky. Sama si nejvíce považuje získávání zkušeností z odjetých závodů. "Každý mi něco dal a začala jsem si psát poznámky, jak to kde vypadalo, co mi poradili trenéři a jak to fungovalo," prozradila.

Je vidět, jak roste její sebedůvěra. "Už si třeba dovolím linii (jízdy) někde víc narovnat, jet stopu agresivněji," řekla. Nejvíc to bylo vidět v Crans Montaně: v prvním sjezdu dojela druhá a druhý den jela až moc rychle a skončila v sítích.

Hodně si cenila nové spolupráce. Za Ondřeje Banka totiž přišel zkušený Ital Franz Gamper, který v minulosti spolupracoval s Nory a hvězdným Akselem Lundem Svindalem. "Franz je šaramantní Ital a ženský po něm na kopci jedou," smála se Ledecká a dodala: "Ale to jste asi nechtěli slyšet. Ondra i Franz mají obrovské množství zkušeností a já se co nejvíc snažím poslouchat a čerpat z nich."

Příští sezona je olympijská a Ledecká zkusí v Pekingu navázat na svůj jedinečný double z Pchjongčchangu 2018, kde získala zlato na prkně i v superobřím slalomu. Pomoci by jí k tomu měl stejný trenérský tým. "Jsem s ním spokojená. Nějaké zádrhely byly, ale budeme to komunikovat a domluvíme se, jak to udělat lépe."

V rámci přípravy si možná zkusí trénink s hokejistou Jaromírem Jágrem. Od slavného útočníka už dostala brusle. "Započala jsem okamžitou přípravu a hrála NHL na playstationu. Už jsem byla třikrát na kolečkových bruslích, abych se neztrapnila. Doufám, že mě pak nasadí do zápasu," vtipkovala Ledecká.

Ač má po sezoně, oddych neplánuje. "To mě nebaví," řekla a dodala, že už začala s kondiční přípravou a byla běhat schody v Praze na Letné. "Byla jsem úplně vyřízená, ale bylo to skvělý," řekla. Navíc se těší na trénink a testování na lyžích a možná si navzdory nevoli trenérů zajede nějaké menší FIS závody.