Ledecká byla na MS čtvrtá v super-G, k medaili chybělo šest setin

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Ester Ledecká zahájila mistrovství světa ve sjezdovém lyžování čtvrtým místem v superobřím slalomu. Od medaile ji dnes v Cortině d'Ampezzo dělilo šest setin sekundy, i tak si výrazně vylepšila osobní maximum ze světových šampionátů. Zlato v Itálii získala poprvé v kariéře Lara Gutová-Behramiová.

Švýcarská reprezentantka, jež vyhrála čtyři poslední super-G ve Světovém poháru v řadě, porazila krajanku Corinne Suterovou o 34 setin. Suterová zopakovala stříbro z minulého šampionátu. Bronz získala obhájkyně titulu Mikaela Shiffrinová z USA, která ztratila 47 setin.

"Já jsem si užila skvělou jízdu. Mám z toho dneska hroznou radost, jsem na sebe pyšná, protože ty holky přede mnou jsou nejlepší lyžařky na světě. Já jsem s nima bojovala a myslím si, že docela úspěšně," řekla spokojená Ledecká v cíli České televizi. "Asi jsem tam udělala pár chyb, ale dala jsem do toho všechno a byla to dobrá jízda," dodala.

Ledecká zahájila jízdu na olympijské sjezdovce Tofana chybičkou ve čtvrté bráně, v níž jí ve stejném místě jako předtím Suterové podjela lyže. Situaci ale ustála a zbytek jízdy zvládla bez větších zaváhání.

Olympijská vítězka v super-G z Pchjogčchangu Ledecká, jež úspěšně závodí i na snowboardu, jela na lyžařském šampionátu tuto disciplínu potřetí. Předloni skončila ve švédském Aare na 27. místě, o dva roky dříve byla ve Svatém Mořici devětadvacátá.

MS ve sjezdovém lyžování - superobří slalom:

Ženy: 1. Gutová 1:25,51, 2. C. Suterová (obě Švýc.) -0,34, 3. Shiffrinová (USA) -0,47, 4. Ledecká (ČR) -0,53, 5. Lieová (Nor.) -0,65, 6. Gagnonová (Kan.) -0,78, 7. Tipplerová (Rak.) -0,87, 8. Gisinová (Švýc.) -0,89, 9. Vlhová (SR) -0,90, 10. Brignoneová (It.) -1,09.

13:00 super-G muži.