Ledecká byla na MS čtvrtá i ve sjezdu, od bronzu jí dělilo sedm setin

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Ester Ledecká obsadila ve sjezdu mistrovství světa stejně jako v superobřím slalomu čtvrté místo. Od první medaile na šampionátu v kariéře českou lyžařku v dalším těsném souboji v Cortině d'Ampezzo tentokrát dělilo sedm setin sekundy. Premiérový titul v Itálii získala Švýcarka Corinne Suterová.

Ledecká měla v cíli z dalšího čtvrtého místa skvělý pocit. "Jsem hrozně ráda, že můžu být tady mezi nejlepšími na světě, můžu jezdit ty nejtěžší tratě, co pro holky jsou. Samozřejmě není to medaile, ale je to skvělé umístění. Jsem ráda, že se držím špičky a už mezi tak nějak patřím. Snad jsem fanoušky moc nezklamala a doufám, že jim budu dělat radost třeba ještě lepšími výsledky," řekla v cíli novinářům.

Stříbrná žena čtvrtečního super-G Suterová na olympijské sjezdovce Tofane potvrdila roli favoritky. Pro Švýcarsko získala v této disciplíně desáté zlato, ale první od roku 1989, kdy slavila Maria Walliserová. Druhou Němku Kiru Weidleovou porazila o dvě desetiny. Bronz vybojovala další Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, šampionka ze superobřího slalomu.

"Abych byla upřímná, ještě mi to úplně nedochází. Musím moc poděkovat svému servisu. I celému týmu, vyžaduje to tolik úsilí, aby do sebe v den D všechno zapadlo. Já jsem pak mohla naplno ukázat svoje přednosti," řekla v cíli Suterová, jenž obhajovala stříbro z Aare.

Gutová, nejrychlejší žena pátečního druhého tréninku, i dnes dlouho útočila na zlato. "Kdyby mi někdo před týdnem takové výsledky nabídl, hned bych je brala. Ale upřímně, když jsem dneska viděla své mezičasy, trochu mě to štve. Byl to hodně těsný závod a všechno bylo možné," řekla Švýcarka. "Ale Corinne si to zasloužila. Samozřejmě bych chtěla víc, ale rozhodně mám radost i z bronzu," dodala.

Olympijská vítězka v super-G z Pchjongčchangu Ledecká za Suterovou zaostala o 44 setin. Čtvrtým místem si vylepšila sjezdařské maximum na MS. Při předchozím startu v Aare v roce 2019 skončila sedmnáctá, při premiéře o dva roky dříve ve Svatém Mořici byla jednadvacátá.

Pořadí sjezdu žen na MS v Cortině d'Ampezzo:

1. C. Suterová (Švýc.) 1:34,27, 2. Weidleová (Něm.) -0,20, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,37, 4. Ledecká (ČR) -0,44, 5. Siebenhoferová (Rak.) a Gisinová (Švýc.) obě -0,50, 7. Tipplerová (Rak.) -0,54, 8. Curtoniová (It.) -0,83, 9. Johnsonová (USA) -0,90, 10. Mowinckelová (Nor.) -0,99.