Ledecká by chtěla naklonovat, aby mohla jezdit obě disciplíny

Praha - S vrcholem v každém závodu, touhou bavit se a jezdit co nejvíce vyhlíží zimu dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. Znovu má před sebou sezonu, v níž bude střídat sjezdové lyže a snowboard. "Na tom se nic nemění. Je to náročné, ale zvykla jsem si," uvedla čtyřiadvacetiletá Ledecká.

Vítězka super-G na lyžích i paralelního obřího slalomu na prkně z loňských her v Pchjongčchangu nemění ani své cíle. "Můžete vzít mé odpovědi a překopírovat je: Budu se snažit odevzdat, co jsem natrénovala a snažit si to každý závod užít naplno. Snad stihnu závodů co nejvíc. Mým vrcholem je každý závod a chci se bavit závoděním. Už mi to chybí," řekla novinářům dnes v Praze.

Světový pohár jako už tradičně rozjede na lyžích 6. až 8. prosince dvěma sjezdy a super-G v kanadském Lake Louise. O dalším programu sama konkrétně nemluvila, ale chystá se narychlo měnit sjezdovky se snowboardem jako každý rok. "Máme hrubý plán A, ale myslím, že v něm nastane hodně improvizace," pronesla.

Programy Světových pohárů sjezdařek a alpských snowboardistek úplně Ledecké nenahrávají a jdou často proti sobě. "Rozjeli jsme projekt na klonování, pracuju s českou laboratoří, a když se to nepodaří letos, tak vezmou kluci pilu a rozřežou mě na kousky," vtipkovala pražská rodačka při odpovědi na otázku, jak bude závody stíhat. "Budu to dělat jako ostatní sezony a budu jezdit do roztrhání těla," slíbila.

Podle sjezdařského trenéra Tomáš Banka nově pojede také některé kombinace na lyžích. Existuje tak možnost, že v prosinci Ledecká z italské Carrezy ze snowboardu poletí možná vrtulníkem sponzora na lyže do francouzského Val d'Isere.

Bank i kouč snowboardu Američan Justin Reiter se shodli, že spolupracují lépe než kdy předtím. Šéfem je prý Ledecká, která rozhoduje o programu. "Největší boss je tady moje maminka," zmínila matku Zuzanu a k plánování doplnila: "Rozhoduju já s maminkou a trenéry. Mám kliku, že jsme tým. Na radě každý řekne svůj pohled a pak se z toho stane celistvý plán, ale ten se potom tisíckrát změní."

Pochvalovala si třítýdenní soustředění na lyžích v Chile, kde jezdila pod aktivní sopkou. "Bylo to zvláštní, každých pět minut se vylil oblak kouře, ale bylo to motivující, abych jezdila rychleji z kopce, když padá popílek," usmála se.

Nově je tváří obchodního řetězce a v podobě Esterminátorka i hrdinkou karetně mobilní hry. "Jsem pořád trochu dítě, ale ještě jsem to nehrála," přiznala.

Úspěšně má za sebou i státnice na Vysoké škole finanční a správní. "Nervózní jsem trošku byla, protože to pro mě byla nezvyklejší situace než sjíždět kopce dolů. Ale musím říct, že mě na to nakonec docela bavilo, kupodivu," uvedla.