Praha - Slovo olympiáda bude v realizačním týmu lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké znovu zapovězené. Stejně jako na minulých zimních hrách pod pěti kruhy v Pchjongčchangu 2018 bude i pro Peking 2022 za nedodržení pokuta.

"Osvědčilo se to a chtěla bych to zavést zase. Pak je hodně peněz na čokoládu a zmrzlinu," usmívala se Ledecká v on-line rozhovoru s médii. Za porušení pravidla by měl každý jako předtím zaplatit do kasičky deset eur, v přepočtu 260 korun.

Zákaz zmiňování olympiády Ledecká vyhlásila v přípravě před Pchjongčchangem. V Koreji si dojela pro senzační zlato na lyžích v superobřím slalomu a na snowboardu potvrdila svoji dominanci triumfem v paralelním obřím slalomu.

Výraz olympiáda česká hvězda i nyní nahradila. "Byl korejský přáteláček a teď tomu říkáme čínský přáteláček," pomohla si typem zápasů z týmových sportů.

Ledecká miluje závody a snaží se nerozlišovat mezi jejich jednotlivými druhy. Jejím hlavním cílem je co nejrychleji a nejlépe jezdit na lyžích i na snowboardu. "Já bych chtěla načasovat formu na každý závod, který pojedu," řekla.

Před příští sezonou s vrcholem na olympiádě v Pekingu bude nejnáročnější vytvořit program. Vymyslet plán obou disciplín nechává na trenérech. "Já se to dozvím jako poslední a vůbec mi to nevadí. Můžu se soustředit na trénink," řekla.