Ledecká a Dubovská jsou české naděje sjezdařských závodů na OH

Peking - Na Ester Ledeckou bude upřena česká pozornost při sjezdařských závodech na olympijských hrách v Pekingu. Vedle obhájkyně zlata v superobřím slalomu a jedné z favoritek sjezdu může vysoko ve slalomu myslet i Martina Dubovská.

Jinak se na svazích očekává souboj Slovenky Petry Vlhové s Američankou Mikaelou Shiffrinovou, medailový útok Italek a samozřejmě tradičně Rakušanek. I mezi muži jsou favority zástupci alpských zemí a proti nim stojí především norských favorit Aleksander Aamodt Kilde.

Ledecká před čtyřmi lety v Pchjongčchangu šokovala sebe i svět triumfem v super-G a její nevěřícný pohled do kamery po dojezdu stále obíhá svět. Od té doby se usadila v lyžařské špičce a na loňském mistrovství světa byla ve sjezdu i v superobřím slalomu čtvrtá.

Očekávání před 'čínským přáteláčkem', jak olympiádu nazývá, se snaží česká hvězda mírnit. "Na rozdíl od minulé olympiády, tak když teď pojedu domů, tak pojedu minimálně se dvěma zlaty, protože ty už mám. Cokoliv dál už bude bonus," řekla Ledecká před cestou do Číny.

Obhajoba zlata v superobřím slalomu bude nadmíru náročná. Po závodu na snowboardu totiž bude mít jen dva dny na rozježdění na lyžích. Paralelní obří slalom se jede 8. února a super-G 11. února. "To bude trošičku výzva," uvedla Ledecká a dodala: "Vždycky se mi to podařilo nějak uhrát. I když nebude moc času, tak snad probudím tu lyžařku rychle."

Šanci zaútočit na lyžích na stupně vítězů má nejspíše větší ve sjezdu, v kterém byla v sezoně Světového poháru jednou třetí. Na programu her je nejrychlejší disciplína v úterý 15. února.

V rychlostních disciplínách jezdí skvěle Italky v čele se Sofií Goggiaovou. Obhájkyně olympijského zlata ve sjezdu ale léčí koleno po pádu v Cortině d'Ampezzo a teprve se ukáže, jak na tom je. K favoritkám patří i Švýcarky s Larou Gutovou-Behramiovou a z Rakušanek Ramona Siebenhoferová.

Ještě před Ledeckou se mezi slalomové branky spustí Dubovská. V probíhající sezoně byla na jejím úvodu šestá ve finském Levi, následně končila ve druhé desítce.

První slovenskou olympijskou sjezdařskou medaili by měla slavit Vlhová. Do Pekingu přijela už jako jistá královna slalomu v SP a oplývá sebevědomím. "Sezona probíhá skvěle, jsem v dobrém psychickém i fyzickém rozpoložení a cítím se silná," řekla Vlhová pro oficiální web her.

Největším adeptem na zlato v rychlostních disciplínách je Kilde. "Sníh je tady fantastický, jde na něm udělat všechno," pochvaloval si po trénincích přítel Shiffrinové. "On je určitě favoritem, je velmi rychlý," řekl o Norovi jeden z jeho největších soků Rakušan Matthias Mayer, vítěz olympijského sjezdu ze Soči 2014 a zlatý ze superobřího slalomu z před čtyř let v Pchjongčchangu.

Mezi muži vede Světový pohár Marco Odermatt. Švýcar umí zajet výborně rychlostní disciplíny, hlavně super-G, a jedničkou zimy je v obřím slalomu, který v sezoně vyhrál čtyřikrát. Nejvíc otevřený bude slalom, jelikož každý ze šesti závodů sezony měl jiného vítěze.