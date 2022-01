LED diody a jejich parametry

Ilustrační foto - Blue beam of led lamp

LED osvětlení si každým rokem získává stále více příznivců. Již dnes se v případě novostaveb bytů, domů a administrativních budov instalují světelné zdroje na bázi LED technologie. Stejný trend lze pozorovat v automobilovém průmyslu, průmyslu a odvětví spotřební elektroniky. Je to dáno úsporou spotřeby elektrické energie, a to až 90 % ve srovnání s tradičním osvětlením, neuvěřitelnou životností a vysokou účinností. LED pásky, žárovky a zářivky vydávají za provozu minimální množství tepla, aniž by zbytečně vytápěly místnosti. Materiály použité při výrobě LED diody jsou ekologické a neobsahují škodlivé látky.

Definice LED diody

LED (Light-Emitting Diode) – neboli světlo emitující dioda – je v současnosti technologicky nejvyspělejším světelným zdrojem. Jedná se o polovodičový optoelektronický prvek využívající jevu elektroluminiscence, kdy LED diody pod vlivem stimulačního faktoru, v tomto případě proudu, vyzařují světlo v rozsahu viditelného světla, infračerveného nebo ultrafialového záření. Barva světla závisí na použitém polovodiči.

Výhody LED diody

úspora až 90 % elektrické energie ve srovnání s tradičními světelnými zdroji,

životnost až 50 000 h (cca 6 let nepřetržitého svícení),

vysoká odolnost proti nárazům a vibracím,

rychlá odezva na zapnutí a vypnutí, plný jas dosažen během několika mikrosekund,

nízké a konstantní napětí,

bezpečnost použití (bílé světlo nevyzařuje UV a IR záření),

péče o životní prostředí (LED neobsahují rtuť, nevypouštějí škodlivé sloučeniny nebo látky),

vyzařující jakoukoli barvu a barevnou teplotu světla,

univerzální použití (LED se používají jako hlavní, pracovní nebo dekorativní osvětlení),

vysoká účinnost využití elektřiny, přes 100 lm od 1 W,

malé velikosti poskytují nekonečné možnosti designu.

Jaké mají LED diody technické parametry

Světelný tok - fyzikální veličina v oboru vizuální fotometrie, definující celkový výkon světla vyzařovaného z daného světelného zdroje. Jednotkou měření světelného toku je lumen (lm),

Svítivost - intenzita světelného zdroje, ve fotometrii je to veličina, která charakterizuje zrakovou jasnost daného světelného zdroje. Jednotkou svítivosti je kandela (cd),

Osvětlenost - vyjadřuje hustotu světelného toku dopadajícího na osvětlenou plochu. Jednotkou osvětlení je lux (lx),

Barevná teplota - měřená ve stupních Kelvina (K). To je teplota, na kterou by se mělo černé těleso zahřát, aby získalo požadovanou barvu. Čím teplejší je barva světla, tím nižší je jeho teplota a čím studenější barva, tím vyšší je teplota.