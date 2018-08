Spa-Francorchamps (Belgie) - Vítězem Velké ceny Belgie formule 1 byl nejen Sebastian Vettel z Ferrari, ale především nepopulární ochranný systém kolem kokpitu - tzv. halo (česky svatozář). Velmi pravděpodobně totiž zachránil život Charlesi Leclercovi ze Sauberu, na jehož vůz po nehodě krátce po startu spadl mclaren Fernanda Alonsa.

Monopost španělského pilota vystřelil do vzduchu Nico Hülkenberg z Renaultu, který začal pozdě brzdit. McLaren se poté odrazil od ochranného kruhu kolem Leclercova kokpitu a až poté spadl na trať. "Nevím, jak by to dopadlo, kdybych halo neměl. Jsem rád, že na vozech je," citovala agentura AP Leclerca.

"Všechno se to seběhlo hrozně rychle. Viděl jsem oranžový vůz a říkal jsem si, že to je Fernando. Pak jsem ucítil ránu, ale v autě to tak hrozné nebylo. Měl jsem štěstí," řekl dvacetiletý Leclerc, který byl blízkým přítelem zesnulého pilota Julese Bianchiho. Právě jeho tragická nehoda z roku 2014 byla jedním z důvodů k zavedení speciální ochrany hlavy ve formuli.

Na sociálních sítích se po dnešním závodě objevily fotografie Leclercova vozu. "Na voze i halo je vidět jasné poškození. A nepotřebujete velkou představivost, aby vám došlo, jak by to dopadlo, kdyby ty škrábance byly na Charlesově hlavě," řekl ředitel závodů Mezinárodní automobilové federace Charlie Whiting.

"Když jsem viděl záznam, tak halo se dnes ukázalo jako velmi dobrá věc. Ne, že bychom ho potřebovali, ale tohle byl jasný důkaz. Jsem rád, že jsme všichni v pořádku," řekl dvojnásobný mistr světa Alonso, který byl od začátku mezi příznivci zavedení halo. Proti byl kvůli estetickým důvodům například čtyřnásobný šampion Lewis Hamilton z Mercedesu.