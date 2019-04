Šanghaj - Před dvěma týdny v Bahrajnu přišel Charles Leclerc kvůli obrovské smůle o první vítězství v kariéře, teď si však může pilot favorizovaného Ferrari mnohonásobně spravit chuť. V neděli v Číně čeká formuli 1 jubilejní tisící Velká cena v historii.

Jednadvacetiletý Leclerc se v Sáchiru poprvé v kariéře postavil na pole position a měl na dosah i první vítězství. V průběhu závodu si vyjel velký náskok a mířil za jasným triumfem, jenže jedenáct kol před koncem ho zradil motor a nakonec se štěstím udržel alespoň třetí místo.

Teď se však monacký pilot, který se symbolicky v 999. závodě stal 99. jezdcem na pole position, může do historie zapsat hned dvojnásobně. "Doufám, že auto bude stejně dobré jako v Bahrajnu, abych mohl usilovat o umístění, jaké si zasloužíme," citovala Leclerca agentura Reuters.

Bývalého jezdce Sauberu před dvěma týdny o vítězství připravil zkrat vstřikovacího systému, což byl podle Ferrari velmi neočekávaný problém, protože s něčím takovým se mechanici italské stáje ještě nesetkali. Leclerc proto po opravě vyjede do závodu se stejným motorem jako v Bahrajnu.

Ferrari v Číně nutně potřebuje zabrat, protože od předsezonních testů má sice nejsilnější vozy, ale výsledky tomu zatím neodpovídají. V úvodním závodu sezony v Austrálii skončil čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel čtvrtý a Leclerc pátý. V Bahrajnu pak Leclerc jen díky safety caru v závěru udržel třetí místo, zatímco Vettel skončil po chybě pátý.

Italské stáji nahrává profil okruhu v Šanghaji, což přiznává i Mercedes, jehož piloti ovládli oba dosavadní závody. V Austrálii zvítězil Valtteri Bottas před obhájcem a pětinásobným šampionem Lewisem Hamiltonem, zatímco v Sáchiru si pozice vyměnili.

"Jestli si udrží výkonnost, tak čistě díky výkonu budou v Šanghaji jasnými favority. Co se týče jednoho kola, tak by by jejich odstup měl být ještě výraznější," prohlásil šéf Mercedesu Toto Wolff. "Jejich rychlost na rovinkách je neuvěřitelná. Nikdo se jí nemůže rovnat. Vzhledem k tomu, co jsme zatím viděli, tak Melbourne byla zjevně náhoda," dodal.

Vítězství bude v Šanghaji obhajovat Daniel Ricciardo, ale jeho další triumf je po odchodu z Red Bullu do Renaultu velmi nepravděpodobný. Australský jezdec loni ukončil čtyřletou nadvládu Mercedesu v Šanghaji. O tři z triumfů se postaral Hamilton, který před tím ještě další dva přidal ještě v barvách McLarenu.

V pátek jsou v Číně na programu tréninky, kvalifikace se jede v sobotu od 8:00 a nedělní závod odstartuje v 8:10.

Charakteristika okruhu Shanghai International Circuit: Délka trati: 5,451 km Délka závodu: 56 kol = 305,066 km Počet pravých zatáček: 9 Počet levých zatáček: 7 První Velká cena: 2004 Počet Velkých cen: 15 Nejvíce vítězství: Lewis Hamilton (Brit.) 5 - Mercedes 5 Nejvíce pole position: Lewis Hamilton 6 - Mercedes 6 Nejrychlejší kolo v závodu: Michael Schumacher (Něm./Ferrari), 2004: 1:32,238 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Sebastian Vettel (Něm./Ferrari), 2018: 1:31,095 Nejrychlejší závod: Rubens Barrichello (Braz./Ferrari), 2004: 1:29:12,420 Vítězové předchozích pěti závodů: 2014 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2015 - Lewis Hamilton, 2016 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2017 - Lewis Hamilton, 2018 - Daniel Ricciardo (Austr./Red Bull)