Leclerc v Baku zaútočí na lídra MS Verstappena opět z pole position

Baku - Počtvrté za sebou odstartuje pilot Ferrari Charles Leclerc do závodu formule 1 z pole position, v předchozích třech případech se mu ale ani jednou nepodařilo výhodu proměnit v prvenství a pokaždé bral méně bodů než jeho rival a lídr pořadí Max Verstappen z Red Bullu. Ve Velké ceně Ázerbájdžánu vyhrál Leclerc kvalifikaci i vloni, ale do cíle tehdy dojel jako čtvrtý a na pódiové umístění v Baku stále čeká. Totéž ale platí i o Verstapenovi, který do dnešního závodu odstartuje z třetího místa; vloni ho v ázerbájdžánské metropoli připravil o triumf defekt těsně před koncem.

Před osmým závodem sezony vede Verstappen šampionát o devět bodů před Leclercem, na výhry v tomto ročníku vede obhájce titulu před monackým rivalem 4:2. Kromě nich dokázal letos vyhrát Grand Prix už jen Verstappenův týmový kolega Segio Pérez, který po triumfu v předchozí Velké ceně Monaka odstartuje do dnešního závodu z první řady vedle Leclerca. V pořadí MS dělí Mexičana od Verstappena 15 bodů.

Start závodu je připravený na 13:00 SELČ.