Leclerc se Sainzem cítili po nedokončené GP Ázerbájdžánu F1 velkou frustraci

Baku - Velké zklamání prožívali po nedokončené Velké ceně Ázerbájdžánu formule 1 oba piloti Ferrari. Zatímco Charles Leclerc musel odstoupit ve 20. kole z vedoucí příčky kvůli potížím s motorem, Carlos Sainz už jedenáct kol předtím odstavil vůz pro potíže s hydraulikou. Oba nabrali nejen další ztrátu v boji o mistrovský titul, ale také v Poháru konstruktérů.

"Jsem samozřejmě víc než frustrovaný. Byli jsme ve vedení, dobře jsme pracovali s pneumatikami a byli jsme v nejlepší možné pozici, abychom uspěli. Jenže místo toho přišlo další odstoupení. To bolí," řekl Leclerc na oficiálním webu F1. "Musíme se na to opravdu podívat, aby se to neopakovalo," doplnil monacký jezdec.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Monte Carla byl ještě před třemi týdny v čele pořadí MS, nyní však nedokončil kvůli potížím s motorem druhý z posledních tří závodů. Celkem nevyhrál od dubnové GP Austrálie a propadl se na třetí místo. Na dnešního vítěze a lídra šampionátu Maxe Verstappena z Red Bullu ztrácí už 34 bodů.

"Je to víc než důležitá ztráta v boji o šampionát. Abych byl upřímný, nemám moc slov. Je to obrovské zklamání a doufám, že z toho dokážeme najít cestu ven," řekl Leclerc. Pro Sainze skončil závod ještě dřív, kdy jezdil na čtvrté pozici. Problémy s hydraulikou přišly po devíti odjetých kolech.

"Když jsem pak viděl, že závod nedokončil ani Charles, byl jsem frustrovaný o to víc. Je to pro Ferrari těžký den, ale jsme tým a během sezony musíme projít různými situacemi. Tahle je asi jedna z těch nejtěžších a nejvíce frustrujících, ale pokusíme se z toho sebrat," uvedl španělský pilot, který nedojel do cíle potřetí v sezoně a patří mu v MS páté místo.

Ferrari také nabralo velkou ztrátu v boji o Pohár konstruktérů, na vedoucí Red Bull ztrácí už 80 bodů. "Je to problém. Spolehlivost je vždy klíčovým faktorem a my jsme teď úplně spolehliví nebyli," řekl šéf Ferrari Mattia Binotto. "Hlavní je pochopit, co se dnes stalo, protože ne všechny potíže jsou stejné. Analýza ale zabere nějaký čas," doplnil.

Potíže měli v Baku navíc další piloti, kteří využívají pohonnou jednotku Ferrari. Závod nedokončili ani Čou Kuan-jü z Alfy Romeo a Kevin Magnussen z Haasu. "Pokud jde o problémy, které měly ostatní týmy s motory Ferrari, budeme to analyzovat. Nemyslím, že třeba v případě Čoua byly potíže s pohonnou jednotkou. Budeme ale potřebovat technickou zpětnou vazbu," dodal Binotto.

Příští Velká cena Kanady se uskuteční za týden.