Leclerc pojede o třetí výhru v řadě, Hamilton o pátý triumf v Singapuru

Singapur - Pilot Charles Lecerc z Ferrari bude v nedělní Velké ceně Singapuru formule 1 usilovat o třetí vítězství za sebou. Proti však bude lídr šampionátu a obhájce titulu Lewis Hamilton z Mercedesu, který může v nočním závodě na okruhu v Marina Bay zaznamenat rekordní pátý triumf.

Leclerc triumfoval v předchozích dvou závodech v Belgii a především na domácí půdě v Itálii, kde se Ferrari dočkalo vítězství po devíti letech. Před Singapurem je však monacký jezdec opatrný. "Na papíře to nevypadá, že by nám měl okruh úplně sedět," uvedl Leclerc.

Profil trati by měl totiž tentokrát smazat výhodu vozů Ferrari, které mají nad mistrovským Mercedesem navrch na dlouhých rovinkách. "Teď to pro nás bude výrazně náročnější, ale uděláme všechno pro to, abychom vyhráli," přidal jednadvacetiletý Leclerc.

Hamilton se musel v Belgii a Itálii spokojit s druhým respektive třetím místem a prožívá nejdelší sérii bez vítězství v této sezoně. Ani menší výsledkový výpadek však neohrozil vedení pětinásobného mistra světa v průběžném pořadí, ve kterém má před druhým jezdcem Mercedesu Valtterim Bottasem náskok 63 bodů.

V Singapuru bude Hamilton usilovat o deváté vítězství v sezoně a páté na okruhu Marina Bay. Celkem má britský pilot v Singapuru na kontě stejně jako Sebastian Vettel z Ferrari čtyři vítězství a ve startovním poli jsou jedinými vítězi nočního závodu od jeho zavedení do kalendáře. Hamilton navíc vyhrál oba poslední závody v Singapuru.

Vettel, kterému se v letošní sezoně příliš nedaří, však musí být v Singapuru opatrný. Čtyřnásobného mistra světa totiž po trestu za zavinění hromadné nehody před dvěma týdny v Monze dělí jen tři trestné body od automatického zákazu startu v jednom závodě.

Program Velké ceny Singapuru odstartuje pátečními tréninky, v sobotu je na programu kvalifikace. Nedělní závod poté odstartuje krátce po 14. hodině.

Charakteristika okruhu Marina Bay: Délka okruhu: 5,063 km Délka závodu: 61 kol = 309,316 km Počet pravých zatáček: 9 Počet levých zatáček: 14 Počet odjetých Velkých cen: 11 Nejvíce vítězství: Sebastian Vettel, Lewis Hamilton - 4, Mercedes - 4 Nejvíce pole position: Sebastian Vettel, Lewis Hamilton - 4, Ferrari - 4 Nejrychlejší kolo v závodu: 2018 - Kevin Magnussen (Dán./Haas) 1:41,905 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: 2018 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes) 1:36,015 Nejrychlejší závod: 2018 - Lewis Hamilton 1:51:11,611 Vítězové předchozích závodů: 2014 - Hamilton (Brit./Mercedes), 2015 - Vettel (Něm./Ferrari), 2016 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2017 - Lewis Hamilton, 2018 - Lewis Hamilton.