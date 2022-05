Leclerc chce v domácí GP Monaka F1 zlomit prokletí a vrátit se do čela MS

Monte Carlo - Monacký jezdec Charles Leclerc se pokusí o víkendu zlomit prokletí domácího závodu a rád by se vrátil v úzkých uličkách Monte Carla do čela pořadí mistrovství světa formule 1. Čtyřiadvacetiletý pilot Ferrari nedokončil kvůli technickým potížím předchozí Grand Prix v Barceloně a ztrácí na nového lídra Maxe Verstappena z Red Bullu šest bodů. V Monaku Leclerc nedokončil ani jeden ze tří dosavadních startů.

"Po posledním závodě v Barceloně jsme byli zklamaní, ale není důvod být naštvaný. Sám jsem šel za mechaniky a povzbudil je, protože byli také dole. Myslím, že jsme obecně udělali velký pokrok v rychlosti nebo v práci s pneumatikami. Díky tomu cítím do dalšího průběhu sezony jistotu," řekl navzdory prvnímu odstoupení v sezoně Leclerc.

Rodák z Monte Carla má čtvrtý pokus na to, aby dojel v domácím závodě do cíle. Před čtyřmi lety havaroval v závěru s Brandonem Hartleym a o rok později odstoupil kvůli poškozenému vozu po předchozím defektu. Přestože vloni ovládl kvalifikaci, ale v jejím závěru narazil do bariéry a nakonec kvůli potížím s převodovkou do závodu neodstartoval. A další incident měl Leclerc v Monaku před necelými dvěma týdny, kdy havaroval při demonstrační jízdě v Grand Prix Historique s legendárním vozem Nikiho Laudy z roku 1974.

Vítězství v tradičním závodě, který je v kalendáři F1 od založení šampionátu v roce 1950, obhajuje úřadující mistr světa Verstappen. Rodák z Hasseltu vyhrál předchozí tři závody v této sezoně - vedle Španělska dominoval ve Velkých cenách Miami a Emilie Romagny.

"Monako je vždy hektický, ale výjimečný závod. Klíčová je kvalifikace. Trať je ze staré školy a úzká. Vaše tepová frekvence je tak vysoká, až je to šílené. Jste tam neustále na hraně a pro závody formule 1 je to bláznivý okruh. V minulosti se mi zde nedařilo, ale vloni jsem to překonal a cítil jsem obrovskou úlevu, že se mi to povedlo," uvedl Verstappen.

Rekordmanem v počtu výher na ikonickém okruhu je Ayrton Senna se šesti triumfy. Ze současných jezdců je mu nejblíže Lewis Hamilton z Mercedesu, který v Monaku vyhrál třikrát, naposledy v roce 2019.

Mercedes se pokusí přenést zlepšenou formu ze Španělska, kde byl sedminásobný mistr světa Hamilton pátý a jeho týmový kolega Russell dokonce třetí. "Jestli můžeme stále bojovat o titul? Vsaďte se, že ano. Pořád je důvod věřit, že se k nim můžeme dostat. Při pohledu na pořadí je to samozřejmě těžké, ale motorsport je jiná disciplína. Ferrari teď třeba nezískalo tolik bodů, kolik mělo, a budeme se snažit, abychom se vrátili zpět do hry," prohlásil Russell.

V Monaku se Velká cena formule 1 pojede po 68. v historii a ani tentokrát by neměly chybět u tratě tradiční jachty a luxusní kulisy. Přesto slavný závod začíná bojovat o svou jedinečnost, neboť mu letos svou okázalostí a přítomností celebrit konkurovala GP Miami. V příštím roce bude v šampionátu debutovat také závod v Las Vegas. Organizátorům Velké ceny Monaka vyprší smlouva s F1 po této sezoně a v zákulisí se hovoří o nutných změnách.

Mezi jezdci se ale závod v uličkách Monte Carla těší dál popularitě. "Je to jeden z klenotů našeho sportu. Podle mě by nebylo dobré, kdybychom ho ztratili," prohlásil Hamilton.

Program Velké ceny Monaka začne pátečními dvěma tréninky. Po sobotním třetím tréninku se pojede od 16:00 SELČ kvalifikace. Závod začne v neděli v 15:00.