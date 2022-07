Leclerc chce před letní pauzou F1 snížit v Maďarsku ztrátu na Verstappena

Budapešť - Monacký jezdec Charles Leclerc se pokusí ve víkendové Velké ceně Maďarska snížit své manko 63 bodů na lídra šampionátu Maxe Verstappena z Red Bullu a zachovat si tak před letní přestávkou naději na titul. Čtyřiadvacetiletý pilot Ferrari chce na Hungaroringu napravit zaváhání z poslední Grand Prix Francie, z níž musel po jezdeckém chybě a následné nehodě odstoupit. Jeho italský tým si do závodu věří a vyhlásil dokonce útok na double.

"Musíme po Francii otočit list a koncentrovat se na další podnik v Maďarsku. Rádi bychom zde získali první i druhé místo," citovala agentura Reuters šéfa týmu Mattiu Binotta. "Máme spoustu důvodů k úsměvu. Naším cílem by nemělo být jen zvítězit, ale získat double. Není důvod, proč bychom odteď nemohli vyhrát všech zbývajících deset závodů," doplnil Binotto. Ferrari dosud získalo jediný double v této sezoně při úvodní GP Bahrajnu.

Přestože měl minulý závod ve Francii sedět podle předpokladů Red Bullu, Ferrari se opět prezentovalo rychlejším vozem. Leclerc vedl, v 18. kole ale vyjel mimo trať a po nárazu do bariér odstoupil. Carlos Sainz zase doplatil na start ze zadních pozic kvůli penalizaci za výměnu pohonné jednotky a dojel pátý. Cenné vítězství si tak připsal Verstappen, zvýšil náskok v čele MS a přiblížil se obhajobě titulu. Red Bull také vede v Poháru konstruktérů před Ferrari o 82 bodů.

Nizozemský pilot Red Bullu před závodem v Maďarsku připustil, že tentokrát nemá všechny trumfy v rukou. "Nečekám, že to bude naše nejsilnější trať. Ve srovnání s Ferrari nám chybí trochu přítlak, což je přesně to, co na Hungaroringu potřebujete," uvedl Verstappen. Šéf jeho týmu Christian Horner souhlasil. "Hungaroring bude sedět víc Ferrari než nám," řekl.

Verstappen ani Leclerc dosud v Maďarsku nikdy nevyhráli. Ferrari naposledy v Budapešti vládlo před pěti lety díky Sebastianu Vettelovi. Loňský triumf obhajuje Esteban Ocon z Alpine, který se dočkal po dramatickém průběhu dosud jediného vítězství v F1. Tamním rekordmanem je Lewis Hamilton z Mercedesu, jenž v Budapešti triumfoval osmkrát.

Sedminásobný šampion Hamilton nemusí být bez šancí ani letos. Sedmatřicetiletý Brit byl čtyřikrát po sobě na stupních vítězů a ve Francii skončil druhý. "Stříbrné šípy" nasadí do závodu řadu vylepšení. "Bude těžké porazit Ferrari a Red Bully, protože jsou stále rychlejší než my. Doufám ale, že před víkendem najdeme něco, co nám pomůže se k nim zase přiblížit," řekl Hamilton. Přál by si už prolomit svou nejdelší sérii bez vítězství v kariéře, jež se natáhla na třináct závodů.

V Maďarsku se uskuteční 13. Velká cena z letošních 22 a zároveň poslední před čtyřtýdenní pauzou, po níž bude následovat až závod v Belgii 28. srpna. Program začne tradičně v pátek dvěma tréninky, po sobotním třetím se pojede kvalifikace od 16:00 a neděli závod od 15 hodin.