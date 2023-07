LeBron James přidá v NBA minimálně 21. sezonu

Los Angeles - Hvězdný basketbalista LeBron James rozptýlil spekulace o možném konci kariéry a oznámil, že bude pokračovat. Osmatřicetiletou superstar čeká 21. sezona v zámořské lize. Při středečním předávání ocenění mediální skupiny ESPN pro nejlepší americké sportovce James řekl, že s basketbalem skončí, až jednoho dne nebude schopen odevzdat na palubovce maximum.

"A naštěstí pro vás tenhle den nenastal," řekl James. "Je mi jedno, kolik ještě nastřílím bodů, nebo co na palubovce zmůžu a co ne. Podstatná je pro mne otázka, jestli mohu hrát, aniž bych tuhle hru šidil..." dodal od minulé sezony nejlepší střelec historie NBA.

V květnu po hladkém vyřazení Los Angeles Lakers od pozdějších šampionů z Denveru ve finále Západní konference vyvolal James spekulace, když na dotazy o pokračování kariéry odpověděl, že si musí všechno důkladně rozmyslet. Nyní prozradil, že se v takové situaci nachází už několik let. "Pravda je, že si tuto otázku už pár let vždy na konci sezony kladu. Jen jsem to tom nemluvil nahlas," řekl čtyřnásobný šampion NBA a dvojnásobný olympijský vítěz.

S Lakers má ještě dvouletý kontrakt, po následující sezoně ale může využít opci a ukončit jej. V NBA má po dvaceti odehraných ročnících bilanci 1421 zápasů základní části a průměry 27,2 bodu, 7,5 doskoku a 7,2 asistence. Dalších 283 startů přidal v play off. V únoru čtyřnásobný nejužitečnější hráč ligy vystřídal v čele tabulky nejlepších střelců historie NBA Kareema Abdula-Jabbara a momentálně má na kontě 38.652 bodů.