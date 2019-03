New York - Basketbalista LeBron James bude v NBA po třinácti letech chybět ve vyřazovacích bojích o titul. Po domácí porážce Los Angeles Lakers s Brooklynem 106:111 už totiž se svým týmem nemůže postoupit do play off. Jamesovi při páté porážce slavného klubu za sebou těsně unikl triple double.

Žádný z týmů si během utkání nevypracoval dvouciferný náskok a vedení se měnilo hned třiadvacetkrát. Lakers před svými fanoušky naposledy přišli o náskok necelých šest minut před koncem. James poslední minutu začal proměněnými trestnými hody a snížil na rozdíl tří bodů, jenže pak ztratil míč a v samém závěru netrefil trojku. Nets si výhru z trestných hodů pojistili.

Jamesovi unikl 81. triple double v kariéře o jeden doskok. Za téměř 37 minut zaznamenal 25 bodů (i když proměnil jen osm střel z 25 a z toho pouze jeden z osmi tříbodových pokusů), devět doskoků a 14 asistencí. I tak ale Lakers prohráli podesáté z posledních jedenácti vystoupení a čekání na postup do play off protáhli na šest let, což je klubový rekord.

"Pro nás tohle byla a je těžká sezona. Nesplnili jsme to, s čím jsme tady podepisovali smlouvy. Ale jsem v lize už dlouho a vím, že takové věci se občas stávají. Naše hlavní příčiny jsou zranění, tresty a hlavně nemohoucnost předvádět konstantní výkony v průběhu celého zápasu," uvedl čtyřiatřicetiletý James, jenž do Lakers přišel před sezonou z Clevelandu. Dovolenou hned po základní části bude mít hvězdný basketbalista poprvé od roku 2006.

Statisticky ještě hodnotnější výkon předvedl Jamesův podkošový spoluhráč JaVale McGee, který si vylepšil osobní maxima na 33 bodů a 20 doskoků. Kyle Kuzma přidal 18 bodů. Vítězné Nets táhl bývalý hráč Lakers D’Angelo Russell s 21 body a 13 asistencemi. Joe Harris přispěl 26 body, přičemž trefil šest trojek.

James Harden si vyrovnal osobní střelecký rekord v NBA. Při vítězství Houstonu nad San Antoniem 111:105 se loňský nejužitečnější hráč základní části blýskl 61 body. Spurs přišli o aktuálně nejdelší sérii neporazitelnosti v lize. Svěřenci kouče Gregga Popoviche totiž prohráli poprvé po devíti vítězstvích.

Lídr Východní konference Milwaukee zvítězil nad Miami 116:87. Janis Adetokunbo zapsal 28 bodů, osm doskoků a sedm asistencí. Russell Webrook nasbíral při triumfu Oklahomy v Torontu 116:109 osmadvacátý triple double sezony, když se postaral o 18 bodů, 12 doskoků a 13 asistencí. Paul George přidal 28 bodů a Dennis Schöder z lavičky 26. Raptors nebylo nic platných 36 bodů Kawhi Leonarda a 25 Pascala Siakama.

Výsledky pátečních zápasů NBA:

Cleveland - LA Clippers 108:110, Houston - San Antonio 111:105, LA Lakers - Brooklyn 106:111, Milwaukee - Miami 116:87, New York - Denver 93:111, Orlando - Memphis 123:119 po prodl., Toronto - Oklahoma City 109:116.