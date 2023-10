Lébl po zlatu Perušiče se Schweinerem na MS očekává zvýšený zájem o beach

Praha - Za obrovský úspěch považuje zlato z mistrovství světa v plážovém volejbalu, které v neděli v Mexiku vybojovali Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, bývalý reprezentant v šestkovém volejbalu i na písku Martin Lébl. Ten stál před sedmi lety u zrodu spolupráce pražských beachvolejbalistů a historický titul slaví jako jejich manažer. Lébl nyní očekává zvýšený zájem o plážový volejbal jak v médiích, tak i mezi dětmi.

"Česká republika má už definitivně nové sportovní hvězdy. V českém beachvolejbalovém prostředí to doufám bude mít podobný dopad, jako když Kiki a Maki udělaly úspěch na olympiádě a přitáhlo to další spousty dětí a pozornosti k našemu sportu," řekl ČTK Lébl s odkazem na páté místo Markéty Nausch Slukové a Kristýny Hoidarové Kolocové na OH 2012 v Londýně.

"Je to fantazie a pohádka. I celá ta cesta, jak se k tomu dostali skrz nedávné vítězství v Paříži, kratší čas na aklimatizaci, specifické podmínky. A porazit na důležitém turnaji všechny ze světové špičky, ať už to byli včera Švédové nebo předtím Norové, je fantazie," připomněl Lébl triumf Perušiče se Schweinerem na posledním elitním turnaji světového okruhu v Paříži či výhry nad dvěma nejvýše nasazenými páry šampionátu, Davidem Ahmanem s Jonatanem Helvigem ve finále i Andersem Molem s Christianem Sörumem ve čtvrtfinále.

"V roce 2016 nás to úplně nenapadlo. To jsme začínali velice skromně a pokorně s (trenérem) Andreou Tomatisem a s kluky takhle ve čtyřech lidech," uvedl se smíchem Lébl . "Poslední dva roky už patří do světové špičky. A když už tam patříte takhle dlouho, už v podstatě jen čekáte, až si konstelace sedne a opravdu uděláte úspěch na turnaji, který se počítá. Ať už je to mistrovství světa, nebo olympiáda," dodal účastník olympijských her v Sydney 2000, kde s Michalem Palinkem obsadili 17. místo.

"Ještě bych chtěl vyzdvihnout, že vydrželi fyzicky dva turnaje za sebou. I v té nadmořské výšce, což třeba pro Davida musela být strašná zátěž. Musel běhat na blok, ještě na něj podávali a musel ztrátovat. To si myslím, že je další krok dopředu, který udělali za poslední dva tři roky. Taková ta celková fyzická připravenost," doplnil Lébl.