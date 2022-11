Lebka Tyrannosaura rexe z Jižní Dakoty se může vydražit až za 20 milionů dolarů

New York - Lebka dinosaura Tyrannosaura rexe nalezená v Jižní Dakotě by se mohla v aukci prodat za 15 až 20 milionů dolarů (360 až 480 milionů Kč). Oznámila to aukční síň Sotheby’s, která bude lebku starou 76 milionů let dražit v prosinci v New Yorku.

Fosilii pojmenovanou Maximus, vážící 91 kilogramů a měřící dva metry, dává do prodeje anonymní majitel. Jde o lebku Tyrannosaura rexe, která patří k nejúplnějším nálezům a nezadá si s těmi uloženými v muzeích, píše list The Guardian. Nalezena byla v letech 2020 a 2021 v okrese Harding, kde se našly také dinosauří kostry Sue a Stan. Celému místu se říká světová metropole Tyrannosaura rexe.

Sue se na aukci v roce 1997 prodala za 8,3 milionu dolarů. Stan byla pátá nejlépe zachovalá kostra a prodala se předloni za 31,8 milionu dolarů. Původně se uvádělo, že ji zakoupil nejmenovaný zájemce, později vyšlo najevo, že jím bylo muzeum přírodní historie v Abú Zabí, které hodlá fosilii vystavit v roce 2025.

Většina kostry tyrannosaura Maxima je zničená erozí, ale paleontolog Henry Galiano považuje nález lebky za mimořádný. "Lebka si zachovala většinu svého původního tvaru a povrchových znaků s nedotčenými malými kostmi a velkým stupněm celistvosti. Bez zkušených paleontologů, kteří ji pečlivě vyzvedli a uchovali, by se rozpadla a pro vědu by byla navždy ztracená," řekl Galiano, který působí jako poradce aukční síně.

Cassandra Hattonová, která vede v Sotheby's oddělení vědy a lidové kultury, řekla, že na lebce jsou patrné dva otvory, které svědčí o souboji Maxima zřejmě s jiným tyrannosaurem. "Nevíme, zda to způsobilo smrt, ale můžeme říci, že za svého života zažilo toto víře velký souboj," řekla. To, co zbylo z Maxima, se bude dražit 9. prosince.