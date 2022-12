Le Monde: Jak se prezident Macron snažil využít MS ve fotbale?

Paříž - I když tvrdil, že nechce "politizovat sport", od vítězného semifinále ve fotbale nad Marokem se francouzský prezident Emmanuel Macron velmi často objevoval po boku fotbalových hráčů Francie, píše deník Le Monde. Doufal snad prezident, že Francie najednou zapomene na energetickou krizi, inflační šoky či reformu důchodů, o které si většina Francouzů myslí, že se jedná o nespravedlivé opatření?

Fotbalová porážka, která přišla po penaltových kopech, neposkytla francouzskému prezidentovi bezstarostnou radost, která by v jiných dobách pozvedla náladu země v depresi. Průběh zápasu, kdy se francouzské mužstvo zdálo mimo hru prvních 80 minut, aby následovně zázračným způsobem vyrovnalo skóre díky gólům útočníka Kyliana Mbappého a za pomoci mladé generace fotbalistů, však stačil k tomu, aby Macron dostal alegorii, která se mu zamlouvala.

Tento zápas "o nás něco říká", uvedl Macron po prohraném finále s Argentinou. Francouzské mužstvo popsal jako "plné srdce a jednoty". "Tento zápas nám také ukazuje, že nikdy není nic dáno předem," dodal Macron, když chválil těžko představitelné vyrovnání skóre ze strany francouzského mužstva. Macron přitom neváhal vstoupit do oblasti, která je vyhrazena vedení fotbalu, když vyzval trenéra francouzské reprezentace Didiera Deschampse, aby zůstal na svém místě. "Chci, aby pokračoval," řekl. Rozhodnutí je však na předsedovi francouzské fotbalové federace (FFF) Noëlovi Le Graëtovi.

V polovině listopadu, krátce před začátkem šampionátu, francouzský prezident tvrdil, že je potřeba se vyvarovat "politizaci sportu". Tímto způsobem se chtěl vyrovnat s kritikou opozice ohledně ekologické náročnosti světového šampionátu v Kataru a stavu lidských práv v této zemi.

Pro prezidenta, který označuje sám sebe za fotbalového fanouška, to však byl neudržitelný postoj. Jak slíbil, jel se podívat na zápasy francouzské reprezentace počínaje semifinálem. Po vítězství nad Marokem se zapojil do soutěže, jako by byl trenérem, a hráče navštívil na konci zápasu v šatnách. "Naši občané potřebují jednoduché a čiré radosti, a ty jim dodává sport, fotbal obzvlášť," tvrdil po vítězném semifinále. Tehdy bylo vše dovoleno.

Důstojnost prohry má rovněž své přednosti. Při návštěvě šaten po nedělním zápase se Emmanuel Macron snažil utěšit skleslé hráče tím, že jim řekl, že je na ně hrdý. "Díky vám snily miliony Francouzů a Francouzek," řekl. "Je vás tady hodně mladých, kteří si zahrají mnohé další zápasy (o světový pohár), více než já o prezidentský úřad," řekl Macron, který po druhém prezidentském mandátu nebude moci v roce 2027 znovu kandidovat do čela státu. Po několika málo hodinách se Macronův proslov, za který by se nestyděl kdejaký trenér, objevil na prezidentově účtu na twitteru.

Při přenosu televizních kamer z celého světa francouzský prezident sestoupil po konci zápasu na fotbalový trávník a pokusil se, zřejmě marně, vzpružit francouzského útočníka Mbappého. Udělal to vše jen kvůli svému PR? "Tato přítomnost a toto chování byly nepatřičné," domnívá se magazín So Foot, který v neděli večer vidě Macrona "v jasném ofsajdu". "Prezident není na hřišti. Jeho role a jeho funkce se nemohou projevovat tímto způsobem a v těchto okamžicích, které patří, ať už jde o prohry či triumfy, jen hráčům a případně dalším lidem v reprezentaci. Víme ale, do jaké míry Emmanuel Macron rád míchá různé žánry, jen aby podpořil své vyprávění příběhů," napsal server.

Mnozí opoziční politici také varovali před politickým zneužitím této sportovní události. "Nevhodné a vzbuzující nevolnost." Tak komentoval chování francouzského prezident šéf opoziční Socialistické strany Olivier Faure.

Před dnešním odletem na letadlovou loď Charles-de-Gaulle, kde s vojáky předčasně oslaví Vánoce, Macron poděkoval vojákům, kteří se podíleli na zajištění bezpečnosti, a francouzským podnikatelům, kteří spolupracovali na pořádání šampionátu. Ve snaze přeměnit porážku ve vítězství, kterou francouzský prezident vyvinul, byla francouzská reprezentace vyzvána k slavnostnímu defilé na bulváru Champs-Elysées. Fotbalisté to ale odmítli.