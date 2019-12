Le Monde: Francouzské Alpy byly útočištěm agentů ruské GRU

Paříž - Tajným službám Francie, Británie a Švýcarska se od loňského jara za pomoci partnerů ze Spojených států podařilo identifikovat 15 agentů ruské vojenské rozvědky (GRU), kteří se v posledních několika letech pohybovali po Evropě. Osoby na tomto seznamu využívaly francouzský alpský department Horní Savojsko jako svůj základní tábor pro operace v Bulharsku, Černé Hoře či v jihoanglickém Salisbury. S odvoláním na své zdroje to v dnešní reportáži uvádí deník Le Monde.

"Bezprecedentní" pátrání po agentech podle listu odstartoval právě loňský incident v Salisbury, kde byl nervovým jedem novičok otráven bývalý ruský špion Sergej Skripal a jeho dcera Julija. Podle britských vyšetřovatelů měli neúspěšný atentát na svědomí tři pracovníci GRU. I tato trojice, známá původně jen pod krycími jmény Alexandr Petrov, Ruslan Boširov a Sergej Fedotov, je na seznamu sestaveném evropskými kontrarozvědkami, píše Le Monde.

"Těchto 15 agentů patří k jednotce 29155 ze 161. speciálního výcvikového střediska GRU. (...) Tato jednotka se věnuje vraždám, sabotáži nebo obskurnějším úkolům, jako je vybírání 'mrtvých schránek', což je komunikační nástroj tajných agentů z celého světa," uvedl deník.

Evropské tajné služby údajně nemají důkazy o jakýchkoli operacích těchto špionů přímo ve Francii. Ta jim podle francouzské kontrarozvědky DGSI sloužila jen jako dočasné útočiště na cestě do konečné destinace. Všichni z 15jmenného seznamu Francii mezi lety 2014 a 2018 navštívili alespoň jednou, někteří několikrát. Zdržovali se při tom hlavně v Horním Savojsku. Le Monde tento region hraničící se Švýcarskem a Itálií popisuje jako diskrétní a snadno dostupné místo, které navíc hojně navštěvují ruští občané.

"Na sklonku roku 2019 zůstává podle vysokého činitele francouzských tajných služeb 'nejpravděpodobnější' hypotézou považovat 'Horní Savojsko za základní tábor pro veškeré podvratné operace jednotky 29155 v Evropě'," napsal list. Ruští agenti podle jeho zjištění opakovaně pobývali ve městech Annemasse, Evian, Meg?ve a Chamonix. Podle francouzských složek se některý z nich naposledy vyskytl ve Francii loni v září.

Le Monde uvádí, že ve francouzských Alpách předtím přebývalo hned sedm agentů, kteří se v roce 2015 podíleli na další neúspěšné otravě, jejíž terčem byl bulharský výrobce zbraní Emilian Gebrev. Mezi touto sedmičkou je pak i muž s krycím jménem Vladimir Popov, který je spojován také s nezdařeným převratem v Černé Hoře a dřívější snahou o destabilizaci Moldavska.

Pracovníkům vojenské rozvědky známé pod zkratkou GRU je připisována i řada dalších incidentů v Evropě nebo ve Spojených státech. Podle amerických tajných služeb hráli ústřední roli při snahách Ruska ovlivnit prezidentskou volbu roku 2016 ve prospěch pozdějšího vítěze Donalda Trumpa. Podle nedávno publikované výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) působili v roce 2018 příslušníci GRU také v Česku, stejně jako příslušníci všech ostatních ruských zpravodajských služeb.

Konkrétně o jednotce 29155 pak v říjnu psal i americký list The New York Times. V článku ji s odvoláním na špionážní pracovníky ze čtyř západních zemí označil za elitní jednotku, která funguje nejméně deset let.