Le Figaro: Proč účinky dovolené trvají tak krátce

Paříž - Sotva jsme nastoupili znovu do práce, účinek dovolené ustupuje věčnému stresu. Blahodárné psychické a fyzické přínosy v klidu a pohodě prožitých dvou týdnů volna se postupně vyčerpávají a náš mozek znovu přežvykuje problémy a je plný stresu. Je obtížné se s tím smířit, zvláště když jsme měli o dovolené pocit, že nám vliv přírody a odpočinku bude dlouhodobě přinášet novou energii, píše francouzský deník Le Figaro.

Nejsme v tom sami. Podle průzkumu institutu Ifop téměř dvě třetiny Francouzů soudí, že blahodárný účinek dovolené rychle vymizí. Víc než polovina dotázaných podle jiného průzkumu uvedla, že není ani více, ani méně unavena než před dovolenou. Ale proč?

Podle profesora Michela Lejoyeuxe se nám zdá, že jsme rychle přišli o blahodárný účinek letní pauzy právě proto, že jsme od ní příliš mnoho očekávali. "Dnes má být dovolená terapeutická, jako výživa nebo milostné vztahy, ale tomu tak vůbec není," konstatuje. "Pohlížíme na dovolenou jako na nějaké léky či antibiotika, jejichž účinky porazí únavu a přetížení a především budou trvat věčně. Dovolená znamená radost a odpočinek, nikoli však změnu života," dodává.

Důvodem podobných nároků je společnost, která od nás podle psychiatra žádá stále více. Musíme obstát lépe v roli rodičů, pěstovat společenský život a být profesionálně úspěšní. Proto je zásadní obnovit o dovolené síly. Chceme být novou bytostí, která myslí a žije jinak, kterou dovolená radikálně změnila. Jenže právě v tom tkví chyba. "Jestliže máme komplikovaný vztah k práci, dovolená to nevyléčí," říká Lejoyeux.

Podle psychologa práce Sébastiena Hofa hrají nezanedbatelnou roli při rychlém návratu únavy konkrétní pracovní podmínky a organizace práce. "Intenzifikace práce je reálnou věcí. Za naší nepřítomnosti se práce nahromadila a po návratu tak začínáme v zuřivém rytmu," vysvětluje psycholog.

Dalším problémem je, že práce v našem každodenním životě zaujímá stále významnější místo. To se negativně odrazí na dovolené, zvláště v jejích začátcích, a když se začínáme rekreovat, je čas k návratu. Někteří se také snaží o dovolené dělat to, na co neměli přes rok čas, a tak ani neodpočívají, uvádí psycholog.

Sébastien Hof radí se po návratu z dovolené dostatečně hýbat a zachovat si chvíle pro sebe. "Je nezbytné věnovat se rodinným aktivitám, milostným a přátelským vztahům. Je třeba pouze akceptovat, že tento čas nebude tak významný jako o dovolené," zdůrazňuje. Důležité je nekochat se přírodou jen jednou do roka v létě. "Nezapomínejme, že zelená a modrá jsou přirozenými antidepresivy a že nezmizí, jakmile nastoupíme do zaměstnání," říká Michel Lejoyeux.

V některých situacích a k usnadnění organizace našich všedních dní psycholog práce Sébastien Hof radí vzít papír a tužku a sepsat si, v čem reálně tkví naše každodenní úkoly. Jde o to, jaké postavení má naše zaměstnání v našem každodenním životě. Sébastien Hof připomíná: "Ptejme se sami sebe, ve kterých dalších oblastech se cítíme dobře, a vyčleňme si čas, abychom si udělali od práce odstup a vrátili se k tomu, co je pro nás podstatné."