Le Figaro: Má Měsíc vliv na naše zdraví?

Paříž - Příchod na svět, epilepsie, spánek - Měsíc prý ovlivňuje náš život různými způsoby, ačkoli světlo Luny představuje jen 0,00025 procenta záře letního slunce, píše francouzský deník Le Figaro. Měsíc v úplňku prý urychluje porody, narušuje naše noci, podporuje růst vlasů, vyvolává záchvaty epilepsie či agresivní chování. Po staletí se úplňku připisoval vliv na naše zdraví. Tuto víru vyvrátily mnohé studie, ale přesto dál zůstává hluboce zakořeněna.

"Moje rodina a já jsme velmi ovlivňování fázemi Měsíce. Když jsem o tom hovořil se svým lékařem, namítal, že to nemá žádný vliv. Ale když je na Měsíc citlivé moře, proč ne také my?" táže se jeden uživatel internetu. To je hlavní argument, který lidé uvádějí, aby vysvětlili údajné vlivy Měsíce: když vyvolává příliv, proč by neměl působit na naše tělo, které je ze 75 procent složeno z vody?

"Na rozdíl od toho, co si myslíme, nepřitahuje Luna jen vodu, přitahuje všechno," říká astronom Jean-Eudes Arlot. Tato síla je však v poměru ke člověku velice slabá, není větší než váha mušky, která si vám sedla na rameno. "Především jsme přitahování Zemí, pak Sluncem. Přitažlivost Měsíce je slaboučká," uvádí fyzik Jean-Jacques Ingremeau, člen Francouzského sdružení pro vědecké informace.

Další slabinou měsíčních teorií je úvaha, že Měsíc má významnou sílu jen když je v úplňku. "Ve skutečnosti je Luna vždy úplná, jen není stále stejně ozařována Sluncem," připomíná fyzik Ingremeau. "Ostatně změny svitu Měsíce během jednoho dne jsou výraznější než změny mezi jednotlivými fázemi tohoto tělesa. Kdyby měla mít Luna vliv na naše zdraví, muselo by se to projevovat několikrát za den," dodává.

"Měsíc také nevyzařuje vlastní světlo, je to mrtvé těleso. Odráží pouze záři Slunce," podotýká Jean-Eudes Arlot. Svit Měsíce představuje jen 0,00025 procent svitu letního slunce. Jak by tak slabé světlo mohlo mít tak velké účinky?

Jediný prokázaný účinek úplňku je ten, že se zvyšuje počet autonehod způsobených zvířaty. Noční světlo totiž vede k tomu, že se živočichové v noci pohybují.

Nuže zbývá osvětlit, jaké přesně vlivy Měsíc má. Vědci se proto ponořili do studia dokumentů o porodnosti. Ze všech asi dvaceti publikovaných studií žádná neukázala, že by se o nocích s úplňkem rodilo více dětí. Další týmy vědců zkoumaly, zda má Luna vliv na psychické choroby, na kvalitu spánku či epilepsii. Žádná souvislost zde nebyla nikdy prokázána.

Odkud tedy víra v moc Měsíce pochází? "Kořeny jsou pravděpodobně hluboké a vzdálené, vycházejí ze staletých tradic a starých náboženství," soudí biolog Thomas Durand. "K tomu se pojí kognitivní stránky. Máme tendenci přednostně věřit zdrojům informací, které potvrzují naši víru, interpretují v náš prospěch mlhavé informace, zdůrazňujeme spíše ty skutečnosti, které nám vyhovují," dodává. Tajemná moc Měsíce má tedy před sebou ještě mnoho krásných dní.