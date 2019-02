Paříž - Nezmůžeme proti nim nic, nebo jen velmi málo. Vrásky nevyhnutelně ukazují na náš věk. Můžeme si na ně zvyknout, nebo se pokusit je zmírnit. Vrásky se objevují i přesto, že jsme proti nim léta používali nejrůznější krémy. S jejich nástupem vedeme nerovný boj. Ve většině případů se objevují kolem třicítky, někdy ještě dříve, anebo naopak až po čtyřicítce, píše francouzský deník Le Figaro.

Jde o malý zlom pleti vyvolaný poškozením v důsledku vnějších faktorů, jako je slunce či kouření, nebo o ochabnutí svalů pod kůží v důsledku věku nebo nedostatku spánku. Nikdo není nadšený, když na sobě spatří tyto známky stáří. Někteří si na ně zvyknou, jiní je chtějí zmírnit.

"Všechno závisí na způsobu, jak prožíváme stáří. Jestliže příliš obtížně snášíme své vrásky, je to většinou proto, že nedokážeme přijmout, že ztrácíme mládí," říká Françoise Milletová-Bartoliová, psychiatrička a psychoterapeutka z Toulouse. "Kdo do svého života investoval více, snáší stárnutí lépe," dodává.

Avšak přístup každého z nás k běhu času nevysvětluje sám o sobě to, zda se uchýlíme k plastické chirurgii. "Ve společnosti je dnes velký tlak na to, aby se člověk vrásek zbavil," uvádí Milletová-Bartoliová. Několikrát ročně píší magazíny o vráskách a o způsobech, jak s nimi zatočit. Tlak přichází i zdola, například nějaká dobrá kamarádka vás přesvědčuje, jak by bylo pěkné, kdybyste podstoupila zákrok stejně jako ona. Někteří lidé odmítají ustoupit tomu, co považují za diktát pod heslem "zjev nade vše", zatímco to ostatní už není tak důležité.

Ti, kdo se rozhodnou odstranit své vrásky, mohou podstoupit zákrok plastické chirurgie. Je však vhodné se předem o všem informovat. "Plastická chirurgie se velmi rozšířila a zároveň se objevila nabídka levných zákroků v zahraničí," konstatuje plastický chirurg Marc Divaris. "V takovém případě neznáte dopředu lékaře, který bude zákrok provádět, a bude vám chybět pooperační péče. Naproti tomu ve Francii mají všichni lékaři provádějící plastické operace diplom plastického chirurga a systém je velmi kontrolován," dodává Divaris.

Dejme si však pozor na to, abychom to s vráskami nepřehnali. "Samozřejmě vás potěší, když trochu svou tvář omladíte. Ale když se to s plastikou přežene, může být výsledkem příliš strnulý obličej, a to rozhodně není ideál krásy," připomíná Milletová-Bartoliová.

A jak je to s krémy proti vráskám? Takový prostředek chirurgii nikdy nenahradí. Kosmetický produkt ostatně není určen k léčbě a není považován za lék. Spotřebitel však od kosmetických laboratoří očekává stále více. Zmírnit nebo vyhladit vrásky, dodat pleti zářivost, odstranit pigmentové skvrny a vrátit elastičnost pleti, která trpí neúprosným stárnutím, stresem, znečištěním a změnami počasí, takové jsou výzvy, které kosmetické laboratoře čekají.

Kosmetické výrobky mohou mít reálnou účinnost, aby udržovaly mechanické charakteristiky pleti, oddalovaly její stárnutí prohloubené vlivem znečištěného životního prostředí. U některých jedinců občas přinášejí zajímavé výsledky. Zázračný krém zatím neexistuje, ale pokroky v této oblasti umožňují získávat významné výsledky.