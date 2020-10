Le Figaro: Je inovativní móda skutečně ekologičtější?

Paříž - Rostlinné kůže či recyklované alternativy vlny a kožešiny nabývají na popularitě. Zároveň ale tyto materiály, které jsou považovány za etičtější a ekologičtější, vzbuzují pochybnosti. Píše o tom francouzský deník Le Figaro.

Městečko Montelupo Fiorentino ležící několik kilometrů od Florencie bylo proslulé především svými majolikami, italskou renesanční fajáns. O několik století později se o něm mluví v souvislosti s rostlinnou kůží, zejména tou, která je vyráběna z hub. Tato kůže, kterou produkuje toskánský podnik Grado Zero Espace, je v přírodě rozložitelná, jemnější než kamzičina a je vyrobena z volně se vyskytující parazitující houby, která se nachází zejména v Číně.

Módní průmysl je jedním z nejvíce znečišťujících sektorů na světě; podle nadace Ellen MacArthur se například při výrobě textilu spotřebuje každoročně 93 miliard metrů krychlových vody. Proto se objevuje stále více iniciativ, jak dopady na životní prostředí zmírnit. Vznikají mimo jiné nové materiály, etičtější a ekologičtější než ty tradiční.

Společnosti se nezaměřují jen na kůži. Například konopí slouží jako alternativa vlny. Polyester a kukuřice vytvářejí kožešinu, která vypadá jako činčila. Ne vždy se ale náhražka podaří. "Máme dobré výsledky s výrobou krátkosrstých kožešin, jako je králík. Kožešiny s dlouhým vlasem je obtížnější vyrobit," říká Arnaud Brunois, mluvčí francouzského podniku Écopel, který je jedničkou v oblasti "falešných" kožešin. Écopel spolu s britskou návrhářkou Stellou McCartneyovou vyvinul recyklovatelnou kožešinu z rostlin a polyesteru, při jejíž výrobě se spotřebuje o 30 procent méně energie.

Emmanuelle Riendová, která žije od roku 2008 v Los Angeles, pomáhá francouzským značkám proniknout do Spojených států. Stala se vegankou a rozhodla se bojovat za trvanlivější módu. "Prodávala jsem tisíce kožených vest a začala jsem se cítit jako pokrytec. Moje osobní přesvědčení neladilo s tím, co jsem dělala," říká. V roce 2018 založila v Los Angeles Veganský týden módy, kterého se účastní návrháři nepoužívající žádný živočišný materiál. Úspěch se dostavil: první týden módy navštívilo přes 5000 lidí.

Jedna z nejoblíbenějších kabelek na instagramu, Shopping Bag značky Telfar, je rovněž vyrobena stoprocentně z alternativní kůže. Kabelku navrhl známý designér Telfar Clemens.

O etičtější módu se zajímá i luxus. Chanel v roce 2018 vyhlásil, že přestane používat exotické kůže, jako jsou hadí nebo krokodýlí. Jiní, například Burberry, se vzdali kožešin. "Nedávno jsme mohli konstatovat zvýšenou poptávku po alternativách. Je to nepochybně způsobeno snahou nakupovat zodpovědněji a etičtěji," vysvětluje Tiffany Hsuová, ředitelka nákupu u luxusní značky Mytheresa, která nabízí veganské produkty.

Ekologický dopad těchto nových materiálů je však kontroverzní, neboť výrobci módy ve snaze nahradit kůži používají hlavně textil vzešlý z petrochemie, v čele s plasty. Rostlinné náhražky živočišných materiálů se používají málo, neboť jejich cena může být odstrašující. Některé materiály potřebují zdokonalit, aby odpovídaly standardům luxusu. Například kůže z ananasu nebo hub ztrácí snadněji barvu, upozorňuje Tiffany Hsuová.

Tkví budoucnost v recyklování, jak to někteří hlásají? "I když je oděv co nejzodpovědnější, vždy bude mít větší ekologický dopad než oblečení z druhé ruky. Osobně jsem spíše pro to, aby se nic nevytvářelo a kupovalo se to, co již existuje," říká třicetiletá Pařížanka Alice, která je sice vegetariánka, ale raději si koupí živočišnou kůži z druhé ruky než alternativy kůže.