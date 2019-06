Le Figaro: Francouzská kultura vína může svádět k alkoholismu

Paříž - Téměř polovina mladých Francouzů ve věku do 17 let se podle posledních oficiálních údajů alespoň jednou za měsíc opije a 18 procent jich přiznalo, že se vínem opíjejí pravidelně. Když se nás osobně ani profesně alkoholismus netýká, je obtížné vidět v tom vážný problém, který se může skrývat pod "malou sklenkou", "rozumnou konzumací" nebo "sklenkou na zdraví", poznamenal francouzský deník Le Figaro.

Francouzský ministr zemědělství a výživy Didier Guillaume letos v lednu rozpoutal bouři prohlášením, že nevěří, že víno je alkohol jako ostatní. To pobouřilo zejména zdravotníky, kteří denně bojují proti alkoholu. Ve Francii byl letos přijat plán boje proti závislosti na alkoholu na léta 2018 až 2022, který však ty, kteří proti alkoholismu bojují, dost zklamal. Guillaume připomněl, že závislost na alkoholu je dramatická, zejména u mladých lidí, kteří se oddávají takzvanému binge drinking, tedy nárazovému pití velkého množství alkoholu. Víno však ministr z této problematiky neobratně vyloučil.

"Necháváme Francouze, aby si mysleli, že víno má na rozdíl od jiného alkoholu ochrannou funkci a působí na rozdíl od jiného alkoholu pozitivně na zdraví. To je naprosto absurdní," reagovala ministryně zdravotnictví Agnes Buzynová.

"Takový výrok je naprosto absurdní, je to zemědělská verze fake news," přidala se bývalá ministryně zdravotnictví Marisol Tourainová. Podle posledních údajů se každý měsíc alespoň jednou opije téměř polovina mladých lidí do věku 17 let a 18 procent mladých lidí uvádí, že se opíjí vínem pravidelně.

Prezident Emmanuel Macron u příležitosti zemědělské výstavy o dva týdny později přiznal, že pije víno v poledne i večer. "Neotravujte Francouze," vyzval.

Pokud jde o premiéra Édouarda Philippa, ten říká, že "malá sklenka před usednutím za volant neuškodí a není překážkou dobrého řízení". Didier Guillaume, Emmanuel Macron a Édouard Philippe jsou zřejmě přesvědčeni, že mají pravdu, neboť každý z nich se opírá o vlastní zkušenost. Pokud člověk nemá sám zkušenosti s alkoholismem, ať už osobně či profesně, nevidí vážný problém, který může zakrývat "malá sklenka", "rozumná konzumace" či "sklenka na zdraví", píše Le Figaro.

Čísla jsou však neúprosná. "Počet lidí, kteří mají v souvislosti s alkoholem zdravotní, psychické či sociální problémy, se odhaduje na pět milionů," uvádí francouzský úřad pro veřejné zdravotnictví. Jedni hovoří o tradici a kultuře, jiní zase o zdraví. Francouzská Akademie vína vyzvala ministryni Buzynovou, aby přestala démonizovat víno, které je součástí francouzské civilizace.

"Všichni máme nejednoznačný vztah k alkoholu," připomíná profesorka Amine Benyaminová, psychiatrička a adiktoložka, předsedkyně Francouzské federace adiktologie. "Přitom víme, jaké škody dokáže alkohol napáchat v četných rodinách. Milovat víno neznamená být slepý k veřejnému zdraví," dodala.

