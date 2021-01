Lázně jedou na minimum, lákají třeba na postcovidovou léčbu

Františkovy Lázně (Chebsko) - Lázně i v současné době, kdy vláda zpřísňuje kvůli vývoji nákazy koronavirem protiepidemická opatření, fungují. Jedou ale na minimum. Nabízejí například lázeňskou léčbu pro prodělaném onemocnění covid-19. Navíc mnohdy čekají měsíce na slíbené státní kompenzace, řekl ČTK ředitel Lázní Františkovy Lázně Josef Ciglanský.

Lázně mohou přijímat hosty na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči a samoplátce. Hostů je ale málo. "My máme otevřený nyní jen hotel Belvedere a Pawlik - hlavní budovu. Ale obsazenost je velmi mizerná, někde kolem 15 procent kapacity, což znamená asi 60 hostů na Belvederu. Rentabilní to není, ale držíme provoz, nechceme zavřít provozy," řekl Ciglanský. Podle něj je za malou obsazeností i to, že lékaři nyní předepisují jen minimum lázeňských pobytů. Mnozí pacienti mají i problém se se svým praktikem vůbec spojit.

Jednou z možností, jak v současné době uplatnit výhody lázeňské péče, která je těžce zasažená koronavirovou krizí, jsou speciální pobyty pro klienty, kteří prodělali covid. "Připravili jsme pobyt, kterému říkáme rehabilitace po covidu. Prostě: přijeďte si posílit imunitu do lázní, dejte se tady dohromady a pak můžete opět do práce," uvedl Ciglanský.

Postcovidový pobyt si ale klient hradí z vlastních prostředků. "Ale jednáme i s ministerstvem zdravotnictví, abychom mohli dostat do indikačního seznamu postcovidovou léčbu. Podle nás to jde už nyní, je tam léčba po těžkém zápalu plic, takže ti, kteří si prošli onemocněním, by mohli dostat i poukaz na komplexní lázeňský pobyt," věří Ciglanský.

Vloni lázním velmi pomohl dotační program Covid - lázně, který nabízel vouchery do lázeňských zařízení. "V letní sezoně nám ty vouchery velmi pomohly, přilákaly nejen tradiční hosty, ale i nové. Zatím by měly trvat až do června a doufáme, že zase pomohou," řekl ředitel lázní.

Lázně Františkovy Lázně provozují jak lázeňské hotely, tak klasická hotelová zařízení. Ta jsou, stejně jako naprostá většina ubytovacích zařízení, nyní zavřená. "Čekáme stále ještě na státní podporu. Například na jaře byl spuštěn program Covid - ubytování, z kterého jsme žádali na ubytovací zařízení, která jedou v režimu klasických hotelů. Ale peníze jsme ještě neviděli. A to už nyní je spuštěn program Covid - ubytování 2. To je dobře, ale peníze stále nemáme na účtu," uvedl Ciglanský.

Naopak velmi svižně podle něj funguje program Antivirus, který spravuje úřad práce. "Ale antivirus je zatím oficiálně na leden únor a dál už nevidíme. A je tam ten zádrhel, že musíme nejdřív všechno zaplatit a pak dostaneme část zpátky," řekl ředitel lázní.