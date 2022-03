Lázně čeká další výzva, po pandemii přijdou problémy kvůli válce na Ukrajině

Karlovy Vary - Lázně v Karlovarském kraji se budou muset i nadále obejít bez klientů z východu. S ohledem na válku na Ukrajině se podle provozovatelů nedá v brzké době očekávat návrat hostů z postsovětských zemí. Výhodu tak budou mít lázně, které se už dříve orientovaly na české klienty nebo na klienty ze sousedních západních zemí, vyplynulo z vyjádření provozovatelů lázní pro ČTK. Lázně ale také budou muset reagovat na růst cen energií a možný pokles turismu.

"Plynule jsme přešli z covidové krize do krize humanitární. Pokud se na situaci díváme optikou našich lázní, asi nemá smysl zastírat, že opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií je tvrdě zasáhla, některá lázeňská zařízení jen těžko znovu obnoví svou činnost, chybí také personál do řady provozů. Je pravda, že už během uplynulého období jsme sledovali postupnou proměnu lázeňské klientely, přibyli tuzemští hosté a lázně tomu musely přizpůsobit svou nabídku," uvedl hejtman Karlovarského kraje a bývalý primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (za STAN). "Věřím, že i když je současná situace pro řadu lázeňských hotelů a domů dalším velkým problémem, protože se k tomu přidává energetická krize a nárůst dalších vstupů, zároveň ji lze vnímat jako příležitost hledat nové možnosti, jak to všechno zvládnout. Co je však jisté, že lázeňské hosty z Ruské federace zde velmi dlouho neuvidíme a orientace na jakékoliv další trhy je jediným současným řešením," doplnil Kulhánek.

Přesně tak se vyvíjí situace například v Mariánských Lázních. "Budeme se dál orientovat na trhy, na které jsme se během pandemie orientovali, to znamená domácí trh prioritně, sekundárně pak německý trh, který má možnost do 'Mariánek' se dostat autem. Určitě budeme pokračovat dál například s Izraelem, který je také podle vyjádření našich partnerů ochotný cestovat, ale třeba i další evropské země. Východní trh, na který jsme si za poslední dva roky téměř odvykli, nás tedy nepřekvapí," řekl ČTK generální ředitel Léčebných lázní Mariánské Lázně Karel Kalivoda.

Jednou ze skupin klientů, kteří jsou hosty západočeských lázní, jsou i Rusové, kteří ale trvale žijí v Německu. "My je spíš počítáme za německou klientelu. Jsou to většinou lidé, kteří nechtějí žít v Rusku a jsou obvykle prozápadně smýšlející," uvedl Kalivoda. Jednou z motivací pro návštěvu lázní jsou i vouchery, které lázeňské provozy poskytují ve spolupráci s portálem Kudyznudy.cz. Tyto slevy, které hradí ze svého poskytovatelé lázeňských služeb, využívají i v Mariánských Lázních. Platit mají ale jen do konce března. Karlovarský kraj přitom rozhodl, že lázním, které samy nabízejí tyto slevy, kraj přispěje 1000 korunami na každý voucher.

Lázeňské provozy v Mariánských Lázních se v době covidové pandemie soustředily na pět hlavních objektů, do kterých své klienty soustředily. Celková obsazenost tak byla loni zhruba 40 procent, pokud by se ale vzaly v úvahu pouze hlavní lázeňské objekty, tak by obsazenost byla šedesátiprocentní, což podle Kalivody nebylo vzhledem k pandemické situaci špatné. "Dost nás ten covid vytrénoval v tom, že jsme schopni rychle reagovat," uvedl.

Část volné kapacity, zejména v hotelech nižší kategorie, chtějí mariánskolázeňské lázně nabídnout i pro případné ubytování uprchlíků z Ukrajiny. První už do Mariánských Lázní přijeli, dalších asi 42 má přijet do konce týdne. Ubytování chtějí lázně ale koordinovat s ministerstvem vnitra a Karlovarským krajem.

Zatímco například lázně ve Františkových Lázních nebo Jáchymově měly větší část klientely z Česka nebo Německa, lázně v Karlových Varech z velké části stály na hostech z rusky mluvících zemí a zčásti na arabské klientele. "To Rusko se nevrátí a zřejmě ani další postsovětské země. A bude to velký problém pro region," řekl ČTK ředitel Lázní Jáchymov a prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha.

Kromě změny klientely ale podle Bláhy čekají lázně i další problémy, zdražování energií nebo všeobecný pokles turistického ruchu. Válka je je vždy nepříznivá pro turismus, řekl Bláha. "Země se uzavírají a lidé se opět budou bát cestovat. A navíc budou mít také jiné starosti," míní.