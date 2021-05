Moskva - Nepřátelskými kroky Prahy a Washingtonu dnes podle ruské tiskové agentury TASS objasnil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zařazení Česka a Spojených států na seznam "nikoli přátelských" států. Za "hanbu" přitom označil, jak Česko "rozmazává" sedm let starý příběh výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích, a kritizoval "zmatené" vyšetřování tohoto incidentu spojené s předkládáním stále "nových verzí".

"Nikoli přátelská gesta posloužila jako důvod pro rozhodnutí, abychom srovnali podmínky, v jakých pracují naše diplomatická zastoupení v Česku a v USA a analogicky jejich v Rusku. Jako konkrétní krok, který již byl oznámen, jsme je požádali, aby množství místního najatého personálu z řad fyzických osob - jak občanů Ruska, tak občanů třetích zemí - uvedli na úroveň analogické kategorie pracovníků, které máme (na našich zastupitelských úřadech) v Česku a v USA," citovala agentura TASS Lavrovovu odpověď na její dotaz na tiskové konferenci.

Lavrov prohlásil, že v Česku "ostudně rozmazávají příběh výbuchů, které se odehrály před sedmi lety". "Až dosud nikdo nedokázal vysvětlit, co dělaly celé ty roky vyšetřovací orgány," poznamenal. "Jsou zmatení ve výpovědích, jak se u nás říká, předkládají stále jakési nové a nové verze," dodal. "Nejprve si měli ty věci ujasnit, než se pustili do vyhošťování diplomatů a do jejich obviňování, přestože ještě neskončilo vyšetřování. Soudě podle toho, co dělají, sotva to skončí nějakým konkrétním výsledkem," řekl šéf ruské diplomacie na adresu Česka.

Prezident Miloš Zeman dal o víkendu v rozhlasovém rozhovoru najevo, že nadále není přesvědčen, že existuje jen jedna vyšetřovací verze explozí ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Vedle zapojení ruských tajných služeb podle něj dlouhodobě existuje i varianta neodborné manipulace s výbušninami. Premiér Andrej Babiš Frekvenci 1 řekl, že si Zemanův postoj neumí vysvětlit. Poté, co prezident již dříve mluvil o dvou vyšetřovacéch verzích, Babiš koncem dubna uvedl, že v Lánech Zemanovi vysvětloval, že existuje pouze verze jediná, která se týká zapojení ruských agentů.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová řekla Deníku N, že nemá žádné informace o tom, že by se policie zabývala jinou vyšetřovací verzí výbuchu ve Vrběticích, než je účast agentů ruské vojenské rozvědky GRU.

Lavrov na dnešní tiskové konferenci také připomněl, že ve Spojených státech úřady zabavily nemovitosti, patřící ruské diplomatické misi, přičemž už roky Američané odmítají ruským diplomatům zkontrolovat, v jakém stavu se nachází majetek ruského státu. Moskva podle ministra opakovaně varovala, že nestrpí další prodlužování tohoto stavu.

Česko-ruské vztahy jsou v poslední době poznamenány diplomatickou roztržkou, která začala po oznámení Prahy ze 17. dubna, že z výbuchů ve Vrběticích v roce 2014 jsou důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Obě země si následně vzájemně vypověděly desítky diplomatů a česká vláda vyřadila ruskou společnost Rosatom z tendru na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Obvinění související s explozemi Moskva odmítá a ruští představitelé je opakovaně označují za bezdůvodná, rozporuplná, nezodpovědná či provokativní. Minulý pátek v ruském úředním věstníku vyšel seznam "nikoli přátelských" zemí, schválený ruskou vládou, ve kterém jsou uvedeny pouze Spojené státy a Česká republika. Podle seznamu smí Česko najmout pro své úřadovny v Rusku nejvýše 19 ruských pracovníků a USA ani jednoho.