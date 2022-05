Lavrov ve Střední Asii kritizoval postoj Západu k Rusku a Číně

Dušanbe - Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov kritizoval jako "extrémně sebevědomý, drzý a nevychovaný" postoj Západu k Rusku a Číně. Za spornou označil podle ruské agentury TASS i neškodnost tužby Ukrajiny vstoupit do Evropské unie, které předpověděl budoucnost "přívěsku Severoatlantické aliance".

"Když se Američané scházejí na různých úrovních se zástupci středoasijských zemí, přímo jim říkají, že nesmějí pokračovat ve vztazích s Ruskem. Říkají, že 'Rusko je už zničené, a tak si vsaďte na nás'. Totéž říkají i o Číně. Tvrdí, že 'Čína se neodváží porušit západní sankce'. To je mimořádně sebevědomé, drzé a nevychované stanovisko. To říkám o počínání našich západních kolegů," prohlásil Lavrov na tiskové konferenci po setkání ze svými protějšky z postsovětského Společenství nezávislých států v Dušanbe.

Lavrov je ministr zahraničí země, která na svého souseda vojensky udeřila na konci února. Ukrajina se od té doby brání, západní státy jí v jejím odporu vůči agresi pomáhají například dodávkami vojenské techniky.

Ruský ministr poukázal také na to, že Ukrajina se všemožně snaží zdůrazňovat svou snahu vstoupit do EU. "Ale neškodnost takového přání Kyjeva budí vážné pochyby. V podstatě věci je nutné brát zřetel na to, že EU se z konstruktivní ekonomické platformy, jak původně vznikala, změnila v agresivního válkychtivého hráče," řekl. Unie se podle ruského ministra snaží kráčet ve stopách NATO, a tím "potvrzuje tendenci, že splývá se Severoatlantickou aliancí a v podstatě bude plnit funkci jejího přívěsku".