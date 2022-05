Lavrov pojede do Turecka jednat o černomořském koridoru pro export obilí

Ankara - Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přijede 8. června do Turecka, aby jednal o možném koridoru v Černém moři pro export zemědělských produktů. Oznámil to šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu.

Çavuşoglu podle agentury Anadolu uvedl, že stále probíhají jednání s OSN o otevření koridoru v Černém moři a že neshody mezi Moskvou a Kyjevem v této věci trvají. Řekl, že zástupci OSN navrhli vytvořit společný pozorovatelský mechanismus pro dohled na lodní koridor. Moskva ale podle něj v této souvislosti trvá na zrušení některých západních sankcí, protože se obává, že by na jejich základě mohly být její lodě zadrženy. Ukrajina nechce, aby se ruská válečná plavidla přiblížila k jejímu přístavu v Oděse.

Už v pondělí Turecko oznámilo, že je připravené v Istanbulu hostit setkání Ruska, Ukrajiny a zástupců OSN, které by vedlo k ustanovení pozorovatelského mechanismu. Kancelář tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana to sdělila poté, co Erdogan hovořil telefonicky se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Ruská invaze na Ukrajinu, která začala 24. února, mimo jiné ochromila vývoz ukrajinských zemědělských produktů, především pšenice. Ruská armáda blokuje ukrajinské přístavy v Černém moři, kde podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zůstávalo tento měsíc přes 20 milionů tun obilí. OSN varuje, že tato situace může vyvolat celosvětovou potravinovou krizi. Rusko ze situace viní západní sankce a tvrdí, že za problémy s lodní dopravou může Kyjev, protože zaminoval ukrajinské přístavy.

Ankara se snaží vystupovat jako zprostředkovatel jednání mezi Moskvou a Kyjevem. Na konci března v Istanbulu uspořádala jednání ukrajinských a ruských představitelů, které ale žádný výsledek nepřineslo.