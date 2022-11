Lavrov obvinil Ukrajinu z nereálných podmínek pro mírová jednání

Nusa Dua (Indonésie) - Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes obvinil Kyjev, že protahuje řešení konfliktu na Ukrajině a stanovuje nerealistické podmínky pro mírová jednání. Čím déle bude Ukrajina odmítat jednání, tím těžší bude dosáhnout dohody, prohlásil Lavrov na tiskové konferenci na summitu skupiny G20 na indonéském ostrově Bali. Vyjednavači zemí G20 se dohodli na závěrečném usnesení, řekl Michel. Podle DPA odsoudí ruskou invazi na Ukrajinu. Je čas zastavit ruskou válku na Ukrajině, řekl Zelenskyj lídrům G20. Prezidenti Macron a Si vyzvali k respektování územní celistvosti a suverenity Ukrajiny.

Kyjev dlouhodobě deklaruje, že je ochoten jednat s Moskvou o příměří pouze pod podmínkou, že se ruské síly zcela stáhnou z Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ve videoprojevu na summitu G20 uvedl, že přišel čas zastavit válku na Ukrajině, což by se mělo stát na základě jím navrženého plánu. Válka by podle něj měla skončit "spravedlivě" a na základě Charty OSN a mezinárodního práva. Zelenskyj přitom zopakoval, že Rusku nelze důvěřovat.

Nebude žádná třetí minská dohoda, prohlásil Zelenskyj s odkazem na dvě dohody o urovnání konfliktu na východní Ukrajině, které byly uzavřeny v letech 2014 a 2015 v běloruské metropoli Minsku. "Nedovolíme Rusku, aby vyčkávalo, posilovalo armádu a pak zahájilo nový teror a destabilizaci světa. Nebude žádná třetí minská dohoda, kterou by Rusko hned po uzavření porušilo," zdůraznil ukrajinský prezident.

Podle Lavrova projev Zelenského svědčí o tom, že ukrajinský prezident nenaslouchá radám západních zemí.

Šéf ruské diplomacie si dnes před novináři rovněž postěžoval na "přetrvávající překážky ohledně vývozu ruského obilí a hnojiv na světové trhy", Organizace spojených národů ale podle něj pracuje na jejich odstranění.

Lavrov dnes o konfliktu na Ukrajině krátce jednal i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a s německým kancléřem Olafem Scholzem. Macron podle něj potvrdil, že bude pokračovat v kontaktech s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Scholz: Konec války na Ukrajině je nejlepší cestou k oživení světové ekonomiky

Nejlepším způsobem, jak dosáhnout oživení světové ekonomiky, by bylo ukončení ruské války na Ukrajině, řekl dnes německý kancléř Olaf Scholz na zahájení summitu hlavních světových ekonomik G20 na indonéském ostrově Bali. Podle Scholze jsou na jednání cítit povzbudivé náznaky toho, že se do závěrečného komuniké promítne pasáž o nepřijatelnosti ruské agrese na Ukrajině a použití jaderných zbraní. Informují o tom tiskové agentury.

"Především bych chtěl ještě jednou velmi jasně říci, že nejúčinnějším způsobem, jak dosáhnout oživení světové ekonomiky, je ukončit válku Ruska proti Ukrajině," řekl Scholz. Dodal, že bude pokračovat v rozhovorech s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby nalezl řešení, které by vedlo ke konci konfliktu.

Scholz zdůraznil, že Putin a jeho stoupenci nesou plnou odpovědnost za obrovské ekonomické a sociální důsledky války, kterým lidé po celém světě čelí každý den.

Německý kancléř doufá ve schválení závěrečného komuniké s pasáží, která ruskou invazi na Ukrajinu odsuzuje. Podle agentury DPA se západním státům podařilo ji do prohlášení prosadit a také podle Scholze existují pozitivní náznaky, že bude schválena.

Šéf německé spolkové vlády na summitu znovu varoval Rusko před použitím jaderných zbraní. "Prezident Putin svými nezodpovědnými gesty jaderné hrozby záměrně usiluje o další eskalaci situace," řekl Scholz. "Použití jaderných zbraní a jakákoli jejich hrozba jsou a zůstávají nepřípustné: to by mělo být jasným společným signálem tohoto summitu," dodal.

Na otázku ohledně rozhovoru s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem Scholz odpověděl: "Stál vedle mě a řekl pár vět, to byl ten rozhovor."

Macron a Si vyzvali k respektování územní celistvosti a suverenity Ukrajiny

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching vyzvali k respektování územní celistvosti a suverenity Ukrajiny. Šéf Elysejského paláce to dnes ráno napsal na twitteru po setkání s čínskou hlavou státu na summitu skupiny největších světových ekonomik G20 na indonéském ostrově Bali. Svět se podle Macrona nemá rozdělovat, ale naopak potřebuje spojit síly, aby mohl reagovat na výzvy, jako je změna klimatu.

Dnes zahájený dvoudenní summit na Bali je také příležitostí pro bilaterální jednání světových lídrů. Už v předvečer summitu v pondělí s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem jednal americký prezident Joe Biden, dnes Macron. Věnovali se přitom mimo jiné ruské válce na Ukrajině. "Společně s prezidentem Si Ťin-pchingem vyzýváme k respektování územní celistvosti a suverenity Ukrajiny. Důsledky tohoto konfliktu překračují evropské hranice: Překonáme je těsnou spoluprací mezi Francií a Čínou," podtrhl Macron.

Podle Macrona jsou Francie a Čína odhodlány se zasadit o "ukončení eskalace" a vzhledem k důsledkům války na Ukrajině "podporovat nejzranitelnější ekonomiky, dekarbonizovat naše ekonomiky a přičinit se o ochranu biodiverzity".

Svět se podle Macrona nesmí rozdělovat. "Svět potřebuje spojit síly, aby odpověděl na tyto výzvy: obnovit mír, konat ve prospěch klimatu a biodiverzity, prokázat solidaritu v krizích," napsal francouzský prezident.

Putin se nám měl přijet postavit, řekl Sunak lídrům ze skupiny G20

Britský premiér Rishi Sunak dnes řekl představitelům skupiny G20, že ruský prezident Vladimir Putin měl být připraven se na summitu postavit světovým lídrům. Odchod ruských jednotek z Ukrajiny by podle něj znamenal "největší změnu" ve světových záležitostech. Informoval o tom list The Guardian. Sunak jako barbarskou odsoudil válku na Ukrajině na úvodním zasedání summitu, kterého se místo Putina účastní za Rusko ministr zahraničí Sergej Lavrov.

"Jeden člověk má moc to všechno změnit," řekl Sunak na summitu, na němž vystoupil prostřednictvím videoprojevu také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Je pozoruhodné, že Putin se necítil na to připojit se k nám. Možná kdyby to udělal, mohli bychom se pustit do řešení věcí," řekl Sunak, který se podle deníku se svými slovy obrátil na Lavrova, což bylo poprvé od začátku války v únoru, kdy se britský premiér setkal tváří v tvář s vysoce postaveným ruským představitelem. "Protože největší změna, kterou by kdokoli mohl udělat, je, že by Rusko odešlo z Ukrajiny a ukončilo tuto barbarskou válku," dodal.

V poznámce mířené zemím, které zůstaly v konfliktu neutrální, včetně Číny a Indie, Sunak řekl, že všechny státy jsou ve větším nebezpečí kvůli nyní vzniklému precedentu.

"Nezákonná invaze Ruska na Ukrajinu má hluboké důsledky pro nás všechny, protože podkopala základní principy suverenity a územní celistvosti," řekl britský premiér.

"Na těchto principech jsme všichni závislí. Jsou to základy mezinárodního řádu. Musí být dodržovány. Je to velmi jednoduché - země by neměly napadat své sousedy, neměly by útočit na civilní infrastrukturu a civilní obyvatelstvo a neměly by vyhrožovat jadernou eskalací. To jsou jistě věci, na kterých se všichni shodneme," dodal.

Indický premiér Naréndra Módí dnes na summitu vyzval k návratu k diplomacii s cílem ukončit válku na Ukrajině. Indie neodsoudila invazi Moskvy na Ukrajinu, ale Módí v září řekl Putinovi, že "dnešní doba není dobou války". "Opakovaně jsem řekl, že musíme najít způsob, jak se na Ukrajině vrátit na cestu příměří a diplomacie," uvedl Módí ve svém úvodním projevu. "V současné době je třeba projevit konkrétní a kolektivní odhodlání k zajištění míru, harmonie a bezpečnosti ve světě," dodal.

Sunak své vystoupení využil také k výzvě k ukončení obilné krize. Za nepřijatelnou označil skutečnost, že Rusko z potravin a energií činí zbraň, přestože dvě třetiny ukrajinského obilí směřují do rozvojových zemí.

Widodo na úvod summitu G20 varoval před novým rozdělením světa

Indonéský prezident Widodo dnes na úvod summitu G20 na ostrově Bali varoval před novým rozdělením světa na vzájemně nepřátelské části. Jako hostitel vrcholné schůzky také vyzval k ukončení války na Ukrajině, informovala agentura DPA.

"Máme odpovědnost vůči národům světa," apeloval Widodo na ostatní účastníky summitu hospodářsky nejsilnějších zemí světa. "Neměli bychom rozdělovat svět na dva různé tábory. Nesmíme dopustit, aby svět upadl do další světové války," uvedl v souvislosti se soupeřením mezi státy, které podle něj sílí čím dál více.

Se zjevným odkazem na Rusko a jeho invazi na Ukrajinu indonéský prezident dále uvedl, že státy by měly dodržovat mezinárodní zásady. "Musíme válku ukončit. Dokud válka neskončí, bude obtížné dostát naší zodpovědnosti za budoucí generace," dodal s tím, že země G20 nesmí v tomto ohledu selhat.

Setkání v prázdninovém letovisku Nusa Dua nabralo hned v úvodu zhruba půlhodinový skluz kvůli zpoždění amerického prezidenta Joea Bidena. Kromě tématu války na Ukrajině a jejím globálním dopadům chce indonéské předsednictví jednání věnovat také obnově globální ekonomiky po pandemii covidu-19 či klimatickým změnám.

Členy skupiny G20 jsou Argentina, Austrálie, Brazílie, Británie, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Rusko, Saúdská Arábie, Spojené státy, Turecko a Evropská unie. Přizvány jsou ale i další země či mezinárodní organizace.

DPA: Státy G20 v usnesení ze summitu odsoudí ruskou invazi na Ukrajinu

Členové skupiny největších světových ekonomik G20 se krátce před zahájením summitu na indonéském ostrově Bali dohodli na znění závěrečného usnesení, uvedl předseda Evropské rady Charles Michel. Podle zdrojů agentury DPA se západním státům podařilo do prohlášení prosadit pasáž, která odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu.

"Měli bychom se pokusit využít setkání G20 k tomu, abychom přesvědčili všechny partnery, aby na Rusko vyvíjeli větší tlak," citovala agentura Reuters z Michelovy tiskové konference před dnešním zahájením dvoudenní vrcholné schůzky. Řekl také, že ukončení "nesmyslné války" ze strany Ruska je nejlepším způsobem, jak vyřešit energetickou a potravinovou krizi ve světě.

Michel uvedl, že shoda na závěrečném komuniké byla nalezena na úrovni vyjednavačů. Podle DPA se jim podařilo překonat počáteční odpor Moskvy a dostat do usnesení ostré odsouzení ruské invaze na Ukrajině. Ta má být v textu označena jako válka a nikoliv jako speciální vojenská operace, jak boje na Ukrajině nazývá oficiálně Rusko.

Vysoce postavený představitel americké vlády dnes uvedl, že se jedná o důrazné odsouzení většinou členů skupiny G20. Důraz byl při vyjednávání kladen na vytvoření co nejširší koalice v rámci skupiny G20, čehož bylo podle něj dosaženo. Konečný souhlas Moskvy s návrhem textu vnímá americký představitel jako známku toho, že Rusko již v otázce Ukrajiny nemůže počítat s podporou Číny.

Podle agentury Reuters se do návrhu usnesení promítlo, že většina členů G20 důrazně odsuzuje válku, ale existují různé pohledy. Usnesení má rovněž ocenit obilnou dohodu umožňující vývoz ukrajinského obilí z černomořských přístavů a export ruských plodin a hnojiv.

Zásadní je podle návrhu textu dodržování mezinárodního práva a upeňování mezinárodního systému, který zajišťuje mír a stabilitu, uvádí Reuters.

Součástí usnesení má být také zmínka o nepřípustnosti použití jaderných zbraní, na níž se v pondělí na svém prvním osobním setkání shodl americký prezident Joe Biden se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Kritizovali také ruské vyhrůžky použitím jaderných zbraní ve válce proti Ukrajině.

Kromě situace na Ukrajině a jejím celosvětovým dopadům se chce indonéské předsednictví věnovat na summitu také obnově hospodářství po pandemii covidu-19 či klimatickým změnám. Konkrétně si chce podle Reuters G20 v závěrečném usnesení znovu předsevzít, že bude usilovat omezení nárůstu globální teplota na 1,5 stupně Celsia.

Je čas zastavit ruskou válku na Ukrajině, řekl Zelenskyj lídrům G20

Je čas zastavit ruskou válku na Ukrajině, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videoprojevu na summitu hospodářsky nejsilnějších zemí světa G20 na indonéském ostrově Bali. Stát by se tak mělo na základě jím navrženého plánu. Kyjev dlouhodobě deklaruje, že je ochoten jednat s Moskvou o příměří pouze pod podmínkou, že se ruské síly zcela stáhnou z Ukrajiny.

"Jsem přesvědčen, že nyní nastal čas, kdy ruská ničivá válka musí a může být zastavena," řekl Zelenskyj na uzavřeném jednání skupiny G20. Agentury AFP a Reuters získaly anglický přepis jeho projevu.

V něm Zelenskyj popsal svůj plán na nastolení míru a "záchranu tisíců životů": Nedůvěřovat Rusku, netolerovat jeho jaderné hrozby a provést úplnou výměnu zajatců. Válka by podle něj měla skončit "spravedlivě" a na základě Charty OSN a mezinárodního práva.

Navrhl také prodloužit na neurčito dohodu mezi Ukrajinou, Ruskem, OSN a Tureckem, která Kyjevu umožňuje vyvážet z ukrajinských přístavů obilí a další zemědělské produkty. Mezinárodní společenství by se podle Zelenského mělo rovněž zaručit za "radiační bezpečnost" v Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárně.

"Prosím, zvolte cestu vůdcovství. Společně jistě najdeme vzorec pro mír," dodal Zelenskyj.