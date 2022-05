Lavrov: NATO při vojenském plánování dávno počítá se Švédskem a Finskem

Moskva - NATO už dávno počítá s finským a švédským územím při vojenském plánování svého posunu na Východ. Podle ruské agentury TASS to dnes řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, poté co švédská ministryně zahraničí Ann Lindeová podepsala žádost své země o vstup do aliance. Učinit stejný krok hodlá i Finsko.

"Jak Finsko, tak Švédsko a další neutrální země se již řadu let účastní vojenských cvičení NATO a s jejich územím NATO při vojenském plánování posunu na Východ počítá. Tudíž v tomto smyslu už asi velký rozdíl není," prohlásil šéf ruské diplomacie.

Rusko opakovaně varuje před "následky" rozšiřování aliance. Ruský prezident Vladimir Putin nicméně v pondělí řekl, že s Finskem ani Švédskem nemá problém a ani jejich vstup do NATO by Moskva nevnímala sám o sobě jako bezprostřední hrozbu. Rusko by ale podle Kremlu muselo reagovat, pokud by aliance chtěla do těchto zemí rozšiřovat vojenskou infrastrukturu.

Finsko a Švédsko dávají najevo změnu svého dlouholetého postoje a zájem o členství v Severoatlantické alianci v důsledku napadení Ukrajiny Ruskem. "Jedinou zemí, která ohrožuje evropskou bezpečnost a otevřeně vede útočnou válku, je Rusko," charakterizovala v pondělí finská premiérka Sanna Marinová bezpečnostní obavy své země a tím důvody, jež vedou Helsinky k rozhodnutí vstoupit do aliance.

Podle Lavrova ovšem Moskva nevidí důvod, proč by se Finsko a Švédsko měly bát o svou bezpečnost. "V jejich rozhodnutí, které zřejmě bylo aktivně podporováno Washingtonem, proto vidíme jen geopolitický tah. Opět v kontextu zadržování Ruska, v kontextu realizace záměru NATO rozšířit své akce na arktický region," řekl ruský ministr.