Lavrov: Mírová mise NATO na Ukrajině by byla přímou konfrontací s Ruskem

Moskva - Vyslání mírových sil NATO na Ukrajinu by vedlo k přímé konfrontaci mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. V Moskvě to dnes prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Obvinil také Spojené státy z údajného maření "obtížných" rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.

Vyslání mezinárodní mírové mise na Ukrajinu minulý týden navrhlo Polsko a polský premiér Mateusz Morawiecki v pátek uvedl, že formální žádost o vyslání mise podá tento týden na summitu NATO. Polsko také argumentuje, že Ukrajina by měla dostat další prostředky na svou obranu.

Otázka případného vyslání alianční mise na Ukrajinu je nanejvýš citlivá právě kvůli obavám z toho, že by to Moskva mohla vnímat jako přímé zapojení NATO do konfliktu na Ukrajině, kterou Rusko před měsícem vojensky napadlo.

Lavrov si dnes rovněž postěžoval, že USA překáží rozhovorům s Ukrajinou, které označil za obtížné, protože Kyjev podle něj neustále mění své postoje. Podle ruského ministra je cílem Washingtonu "dominovat" světovému řádu, o což se prý Spojené státy snaží mimo jiné prostřednictvím sankcí.

"Jednání jsou obtížná, ukrajinská strana neustále mění svůj postoj. Je těžké se zbavit dojmu, že naši američtí kolegové je drží za ruku," prohlásil podle agentury AFP šéf ruské diplomacie v debatě se studenty Státního institutu mezinárodních vztahů (MGIMO) v Moskvě.

Ruský vyjednavač Vladimir Medinskij už minulý týden řekl, že Moskva a Kyjev se nacházejí "někde napůl cesty" pokud jde o jednání o demilitarizaci Ukrajiny, což je jedním z hlavních deklarovaných ruských požadavků. Obě strany se údajně přiblížily také v otázce možného vstupu Ukrajiny do NATO, který Moskva zásadně odmítá. Jednání obou stran se odehrávají za trvající ruské agrese vůči sousední zemi a setrvalého ruského ostřelování a bombardování několika ukrajinských měst.